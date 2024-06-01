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Регион
1 июня, 08:55

Полиция перекрыла движение по Днепрогэс на фоне взрывов в Запорожье

Днепрогэс в Запорожье, вид с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Днепрогэс в Запорожье, вид с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Движение машин по Днепрогэс в Запорожье перекрыто, сообщили в пресс-службе патрульной полиции подконтрольной Киеву части области. Причины не называются, однако примерно в то же время сообщалось о взрывах в городе. Автомобилистам предложено несколько объездов.

"Движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве
Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

Напомним, утром 1 июня в Запорожье прогремела серия взрывов. Что именно стало целью российских ракет, неизвестно, однако в городе активно работали системы ПВО. Эту информацию подтвердили местные власти.

Матвей Константинов
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