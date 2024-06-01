Полиция перекрыла движение по Днепрогэс на фоне взрывов в Запорожье

Движение машин по Днепрогэс в Запорожье перекрыто, сообщили в пресс-службе патрульной полиции подконтрольной Киеву части области. Причины не называются, однако примерно в то же время сообщалось о взрывах в городе. Автомобилистам предложено несколько объездов.