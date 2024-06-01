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Регион
1 июня, 05:49

В трёх областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам

Министр Галущенко заявил об ударах по энергообъектам в трёх областях Украины

Удары по энергетическим объектам зафиксированы в ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Об этом рассказал министр энергетики Незалежной Герман Галущенко.

"Атакованы энергетические объекты в <...> Днепропетровской, <...> Кировоградской, Ивано-Франковской областях", — написал он в одной из социальных сетей.

Также есть информация, что энергообъекты поражены на подконтрольной Киеву части Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры
В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе. Позднее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что прилёт пришёлся по морскому порту. Там повреждены разведывательный корабль и катер "Голая пристань".

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Shutterstock / FOTODOM / AlyoshinE

Матвей Константинов
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