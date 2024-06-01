В трёх областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам

Удары по энергетическим объектам зафиксированы в ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Об этом рассказал министр энергетики Незалежной Герман Галущенко.

"Атакованы энергетические объекты в <...> Днепропетровской, <...> Кировоградской, Ивано-Франковской областях", — написал он в одной из социальных сетей.