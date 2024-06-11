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11 июня, 10:36

Зеленский: На Украине уничтожено 80% тепловой электрогенерации

Около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации на Украине уничтожены. Об этом сообщил Владимир Зеленский на открытии конференции по восстановлению страны в Берлине.

"80% тепловой генерации на Украине и треть гидрогенерации просто уничтожены", — сказал он.

Зеленский отметил, что государство за последние месяцы лишилось 9 ГВт мощностей. Однако, по его словам, план по восстановлению уже имеется. Киев намерен построить до 1 ГВт газовой генерации в самое ближайшее время, а затем увеличить её до 4 ГВт.

На Украине ввели вечерние лимиты потребления электричества
На Украине ввели вечерние лимиты потребления электричества

Как сообщал Life.ru, с каждым днём энергетическая ситуация на Украине становится всё хуже. Член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко предупредил, что до холодов повреждённые объекты электроэнергии вряд ли восстановят. К слову, в мае во всех регионах страны ввели аварийные отключения электричества. Ущерб энергетике Незалежной от атак перевалил за миллиард долларов. Больше всего пострадали объекты тепло- и гидрогенерации.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Александра Мышляева
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