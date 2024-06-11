Зеленский: На Украине уничтожено 80% тепловой электрогенерации

Около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации на Украине уничтожены. Об этом сообщил Владимир Зеленский на открытии конференции по восстановлению страны в Берлине.

"80% тепловой генерации на Украине и треть гидрогенерации просто уничтожены", — сказал он.

Зеленский отметил, что государство за последние месяцы лишилось 9 ГВт мощностей. Однако, по его словам, план по восстановлению уже имеется. Киев намерен построить до 1 ГВт газовой генерации в самое ближайшее время, а затем увеличить её до 4 ГВт.