Зеленский позарился на энергию Солнца после катастрофы на Украине
Зеленский решил развивать солнечную энергетику из-за потери генерирующих мощностей
На фоне значительной потери генерирующих мощностей на Украине Владимир Зеленский поручил украинским профильным ведомствам обеспечить альтернативные варианты получения электроэнергии. В частности, он призвал правительство развивать солнечную энергетику.
"Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу", — заявил Зеленский и добавил, что медлить в данном вопросе нельзя.
Напомним, ситуация в энергетической сфере Украины ухудшается с каждым днём. К настоящему моменту в стране введены вечерние лимиты потребления электричества. Множество энергетических объектов повреждено, часть из них без возможности восстановления. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов.
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