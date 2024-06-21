Зеленский позарился на энергию Солнца после катастрофы на Украине

На фоне значительной потери генерирующих мощностей на Украине Владимир Зеленский поручил украинским профильным ведомствам обеспечить альтернативные варианты получения электроэнергии. В частности, он призвал правительство развивать солнечную энергетику.

"Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу", — заявил Зеленский и добавил, что медлить в данном вопросе нельзя.