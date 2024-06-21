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20 июня, 21:26

Зеленский позарился на энергию Солнца после катастрофы на Украине

Зеленский решил развивать солнечную энергетику из-за потери генерирующих мощностей

На фоне значительной потери генерирующих мощностей на Украине Владимир Зеленский поручил украинским профильным ведомствам обеспечить альтернативные варианты получения электроэнергии. В частности, он призвал правительство развивать солнечную энергетику.

"Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу", — заявил Зеленский и добавил, что медлить в данном вопросе нельзя.

В трёх областях Украины получили повреждения объекты энергетики
В трёх областях Украины получили повреждения объекты энергетики

Напомним, ситуация в энергетической сфере Украины ухудшается с каждым днём. К настоящему моменту в стране введены вечерние лимиты потребления электричества. Множество энергетических объектов повреждено, часть из них без возможности восстановления. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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