В трёх областях Украины получили повреждения объекты энергетики

На Украине получили повреждения энергообъекты, расположенные в трёх областях страны. Как сообщила компания "Укрэнерго" в своём телеграм-канале, аналогичная ситуация наблюдается в подконтрольной киевскому режиму части ДНР.

Напомним, что на прошлой неделе глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о текущей ситуации в области энергетики на территории Незалежной. По его словам, отремонтировать все повреждённые энергоблоки к зиме не получится.