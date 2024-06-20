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20 июня, 05:08

В трёх областях Украины получили повреждения объекты энергетики

"Укрэнерго": В трёх областях Украины получили повреждения объекты энергетики

На Украине получили повреждения энергообъекты, расположенные в трёх областях страны. Как сообщила компания "Укрэнерго" в своём телеграм-канале, аналогичная ситуация наблюдается в подконтрольной киевскому режиму части ДНР.

"Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях", — заявили представители украинского оператора систем передачи энергии.

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Напомним, что на прошлой неделе глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о текущей ситуации в области энергетики на территории Незалежной. По его словам, отремонтировать все повреждённые энергоблоки к зиме не получится.

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Алексей Соловьёв
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