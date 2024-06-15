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15 июня, 02:55

На Украине признали невозможность восстановления всех энергоблоков

"Укрэнерго": Отремонтировать до зимы все повреждённые блоки не получится

Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о текущей ситуации в области энергетики на территории Незалежной. В беседе с изданием "Украинская правда" он сообщил, что отремонтировать все повреждённые энергоблоки к зиме не получится.

"Мы можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все", — заявил он.

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Ситуация в энергетической сфере Украины ухудшается с каждым днём. К настоящему моменту в стране введены вечерние лимиты потребления электричества. Множество энергетических объектов повреждены, часть из них без возможности восстановления. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов.

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Shutterstock / FOTODOM / Pand P Studio

Оксана Попова
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