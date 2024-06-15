На Украине признали невозможность восстановления всех энергоблоков

Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о текущей ситуации в области энергетики на территории Незалежной. В беседе с изданием "Украинская правда" он сообщил, что отремонтировать все повреждённые энергоблоки к зиме не получится.

"Мы можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все", — заявил он.