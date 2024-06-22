В Новороссийске потушили пожар на мусорном полигоне, который разгорелся 9 июня
Обстановка на мусорном полигоне после пожара. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко
Пожарным удалось потушить мусорный полигон в селе Борисовка в Новороссийске, который горел 11 дней. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко со ссылкой на спасателей.
"По информации Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, сегодня в 19:00 возгорание на мусорном полигоне ликвидировано. Благодарю за профессионализм, проявленный при тушении пожара, МЧС, Службу спасения и всех причастных!" — написал градоначальник в своём телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, 9 июня в Новороссийске загорелся мусорный полигон на площади около 1000 квадратов. В нескольких километрах от места возгорания жители жаловались на едкий дым. Пожар удалось быстро локализовать, однако полностью его не смогли потушить даже ливни.