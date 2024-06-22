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22 июня, 18:19

В Новороссийске потушили пожар на мусорном полигоне, который разгорелся 9 июня

Обстановка на мусорном полигоне после пожара. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко

Обстановка на мусорном полигоне после пожара. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко

Пожарным удалось потушить мусорный полигон в селе Борисовка в Новороссийске, который горел 11 дней. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко со ссылкой на спасателей.

"По информации Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, сегодня в 19:00 возгорание на мусорном полигоне ликвидировано. Благодарю за профессионализм, проявленный при тушении пожара, МЧС, Службу спасения и всех причастных!" — написал градоначальник в своём телеграм-канале.

Пожар произошёл на территории склада МВД в Ростове-на-Дону
Пожар произошёл на территории склада МВД в Ростове-на-Дону

Как сообщал Life.ru, 9 июня в Новороссийске загорелся мусорный полигон на площади около 1000 квадратов. В нескольких километрах от места возгорания жители жаловались на едкий дым. Пожар удалось быстро локализовать, однако полностью его не смогли потушить даже ливни.

Александра Мышляева
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