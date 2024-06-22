В Новороссийске потушили пожар на мусорном полигоне, который разгорелся 9 июня

Пожарным удалось потушить мусорный полигон в селе Борисовка в Новороссийске, который горел 11 дней. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко со ссылкой на спасателей.

"По информации Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, сегодня в 19:00 возгорание на мусорном полигоне ликвидировано. Благодарю за профессионализм, проявленный при тушении пожара, МЧС, Службу спасения и всех причастных!" — написал градоначальник в своём телеграм-канале.