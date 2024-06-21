Пожар произошёл на территории склада МВД в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону горит, предположительно, Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. По данным МЧС, возгорание складских помещений на Вятской улице затронуло площадь 700 квадратных метров, на месте работают оперативные службы. Информации о причинах возгорания пока не поступало.