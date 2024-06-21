Пожар произошёл на территории склада МВД в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону горит, предположительно, Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. По данным МЧС, возгорание складских помещений на Вятской улице затронуло площадь 700 квадратных метров, на месте работают оперативные службы. Информации о причинах возгорания пока не поступало.
Пожар на складе МВД в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Новости Ростова | 161.RU
"По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент угроза распространения огня на жилые помещения отсутствует", — сообщил у себя в телеграм-канале ростовский мэр Алексей Логвиненко.
Напомним, что в ночь на 18 июня украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Глава региона Василий Голубев заявил, что после этого в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Позже губернатор также сообщил, что рисков распространения пожара на другие объекты и угроз для местных жителей нет. При этом там произошла разгерметизация второго резервуара.