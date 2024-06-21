ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 16:05

Пожар произошёл на территории склада МВД в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону горит, предположительно, Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. По данным МЧС, возгорание складских помещений на Вятской улице затронуло площадь 700 квадратных метров, на месте работают оперативные службы. Информации о причинах возгорания пока не поступало.

Пожар на складе МВД в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Новости Ростова | 161.RU

"По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент угроза распространения огня на жилые помещения отсутствует", — сообщил у себя в телеграм-канале ростовский мэр Алексей Логвиненко.

Напомним, что в ночь на 18 июня украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Глава региона Василий Голубев заявил, что после этого в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Позже губернатор также сообщил, что рисков распространения пожара на другие объекты и угроз для местных жителей нет. При этом там произошла разгерметизация второго резервуара.

Обложка ©

Telegram / Новости Ростова | 161.RU

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров