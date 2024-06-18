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18 июня, 06:08

Голубев раскрыл детали пожара в Азове, где после атаки дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами

Голубев: Риски распространения пожара в Азове на другие объекты отсутствуют

Рисков распространения пожара в Азове, где в результате атаки украинского дрона в ночь на 18 июня горит резервуар с нефтепродуктами, на другие объекты и угроз для местных жителей нет. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Спасатели тушат горящий резервуар с нефтепродуктами в Азове. Видео © Telegram / МЧС России

"По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено.

А в МЧС России уточнили, что площадь пожара в Азове составляет 3,2 тысячи кубометров. На месте происшествия работают около 200 специалистов и 49 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. После этого в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. Предварительно, никто не пострадал.

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Обложка ©

Telegram / МЧС России

Иван Косицын
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