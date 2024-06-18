Женщине перебило ноги в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Белгородчине

Жительница села Мокрая Орловка Белгородской области госпитализирована с тяжёлыми ранениями после воздушной атаки ВСУ. О последствиях ночного удара рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным чиновника, дрон сбросил взрывное устройство на частный дом. Строение загорелось, а его жилице понадобилась медицинская помощь.

"Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ. В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь, после чего бригада скорой перевезёт её в городскую больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения", — уточнил Гладков.