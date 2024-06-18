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18 июня, 00:47

Женщине перебило ноги в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Белгородчине

Жительница белгородского села Мокрая Орловка пострадала после атаки дрона ВСУ

Жительница села Мокрая Орловка Белгородской области госпитализирована с тяжёлыми ранениями после воздушной атаки ВСУ. О последствиях ночного удара рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным чиновника, дрон сбросил взрывное устройство на частный дом. Строение загорелось, а его жилице понадобилась медицинская помощь.

"Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ. В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь, после чего бригада скорой перевезёт её в городскую больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения", — уточнил Гладков.

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Напомним, прошлой ночью дежурные средства противовоздушной обороны и РЭБ уничтожили над российской территорией шесть украинских беспилотников. Дроны были поражены в небе Белгородской, Воронежской и Липецкой областей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Илья Пушкарев
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