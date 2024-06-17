Липецкий губернатор рассказал о повреждениях после ночных атак БПЛА ВСУ

Российские силы ПВО сбили в небе над Липецкой областью дрон, обломки которого упали на крышу террасы частного дома. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале, добавив, что власти области будут оказывать поддержку с восстановлением имущества.

"Ночью поступили данные о четырёх уничтоженных беспилотниках. По уточнённым данным, их оказалось три. Выяснилось, что сначала крупные обломки были приняты за ещё один сбитый дрон. К сожалению, детали БПЛА упали на крышу террасы одного из частных домов", — заявил глава региона.

Артамонов выразил признательность российским военнослужащим, благодаря своевременной реакции и мастерству которых все дроны были сбиты, а жертв удалось избежать.