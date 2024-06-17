Липецкий губернатор рассказал о повреждениях после ночных атак БПЛА ВСУ
Артамонов: В Липецкой области обломки сбитого БПЛА упали на крышу частного дома
Российские силы ПВО сбили в небе над Липецкой областью дрон, обломки которого упали на крышу террасы частного дома. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале, добавив, что власти области будут оказывать поддержку с восстановлением имущества.
"Ночью поступили данные о четырёх уничтоженных беспилотниках. По уточнённым данным, их оказалось три. Выяснилось, что сначала крупные обломки были приняты за ещё один сбитый дрон. К сожалению, детали БПЛА упали на крышу террасы одного из частных домов", — заявил глава региона.
Артамонов выразил признательность российским военнослужащим, благодаря своевременной реакции и мастерству которых все дроны были сбиты, а жертв удалось избежать.
"И я в очередной раз прошу жителей и особенно наши СМИ не публиковать места падения БПЛА. Понимаю, что это "горячая" информация, но не то время сейчас. Для врага это помощь в корректировке огня", — призвал он.
Напомним, ранее сообщалось, что украинский беспилотник был подавлен над Липецком. Позже писали о ещё трёх дронах ВСУ, которые удалось сбить над промзоной города. Помимо того, ночью средства ПВО сбили ещё два вражеских БПЛА над Воронежской областью.
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