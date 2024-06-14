Охранник пострадал при обстреле ВСУ белгородского посёлка

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Томаровка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Посёлок Томаровка Яковлевского городского округа попал под обстрел ВСУ. В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что мужчина госпитализирован с осколочным ранением грудной клетки. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Кроме того, по словам губернатора, из-за обстрела повреждения получили десять автомобилей. Оперативные службы продолжают работать на месте случившегося.