Четыре мирных жителя пострадали при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области
Гладков: Четыре человека ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Четыре человека получили ранения в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, их жизни ничего не угрожает.
"Первый дрон-камикадзе сдетонировал рядом с магазином. Пострадали четыре мирных жителя. Двум пострадавшим с контузией — мужчине и женщине — медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно", — написал Гладков.
Ещё две женщины самостоятельно обратились в больницу, у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Госпитализация им не потребовалась.
Накануне Шебекино также подвергалось обстрелу со стороны ВСУ. Известно об одной пострадавшей женщине. У неё зафиксированы осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки.
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