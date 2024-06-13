Четыре мирных жителя пострадали при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области

Четыре человека получили ранения в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, их жизни ничего не угрожает.

"Первый дрон-камикадзе сдетонировал рядом с магазином. Пострадали четыре мирных жителя. Двум пострадавшим с контузией — мужчине и женщине — медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно", — написал Гладков.

Ещё две женщины самостоятельно обратились в больницу, у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Госпитализация им не потребовалась.