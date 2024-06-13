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13 июня, 20:18

Четыре мирных жителя пострадали при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области

Гладков: Четыре человека ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Четыре человека получили ранения в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, их жизни ничего не угрожает.

"Первый дрон-камикадзе сдетонировал рядом с магазином. Пострадали четыре мирных жителя. Двум пострадавшим с контузией — мужчине и женщине — медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно", — написал Гладков.

Ещё две женщины самостоятельно обратились в больницу, у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Шебекине, ранены два человека
Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Шебекине, ранены два человека

Накануне Шебекино также подвергалось обстрелу со стороны ВСУ. Известно об одной пострадавшей женщине. У неё зафиксированы осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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