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12 июня, 08:57

Мирная жительница пострадала в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ

Гладков: Город Шебекино попал под обстрел ВСУ, пострадала мирная жительница

Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области. На данный момент известно об одной пострадавшей женщине. У неё зафиксированы осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки. Медики экстренно доставили мирную жительницу в больницу, состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В городе различные повреждения выявлены в четырёх частных жилых домах: выбиты окна, посечены фасады и кровли. В двух МКД выбиты окна в квартирах, в одном из многоквартирных домов повреждена линия газоснабжения. Аварийные бригады работают на месте. Также осколками посечены девять автомобилей", — отметил глава области.

Гладков: Три человека пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в Белгородчине
Гладков: Три человека пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в Белгородчине

Ранее Life.ru сообщал, что от украинских обстрелов в Шебекине погиб один житель. Снаряд ВСУ угодил прямо в его квартиру. Помимо того, трое местных жителей получили травмы различной степени тяжести.

Николай Рюмин
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