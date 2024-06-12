Мирная жительница пострадала в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области. На данный момент известно об одной пострадавшей женщине. У неё зафиксированы осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки. Медики экстренно доставили мирную жительницу в больницу, состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В городе различные повреждения выявлены в четырёх частных жилых домах: выбиты окна, посечены фасады и кровли. В двух МКД выбиты окна в квартирах, в одном из многоквартирных домов повреждена линия газоснабжения. Аварийные бригады работают на месте. Также осколками посечены девять автомобилей", — отметил глава области.