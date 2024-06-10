Гладков: Три человека пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в Белгородчине

Киевский режим снова атаковал Белгородскую область при помощи беспилотников, в результате чего ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В Шебекине атакован легковой автомобиль. В результате взрыва ранена женщина — с сотрясением головного мозга и множественными открытыми ранами лица и шеи бригада скорой доставила её в областную клиническую больницу", — говорится в его публикации .

А в Грайворонском городском округе в районную больницу за помощью обратились двое мужчин, один из которых был ранен при атаке дрона в поле между посёлками Чапаевский и Горьковский. Второй пострадавший получил ранение в селе Безымено вчера, но обратился в медицинское учреждение только сегодня. Оба были отпущены домой на амбулаторное лечение.