Гладков: За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 140 раз

ВСУ за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область более 140 раз, но, к счастью, в результате атак киевского режима никто не погиб и не был ранен. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе в селе Грузское дрон-камикадзе упал во дворе многоквартирного дома — в одной из квартир выбиты окна. В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селу Вериговка было выпущено 5 боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по селу Тишанка были произведены атаки с помощью 3 дронов и 6 боеприпасов", — говорится в посте губернатора.

Гладков заявил, что 13 украинских БПЛА и 31 боеприпас использовались для атаки по 13 населённым пунктам в Белгородском районе, что привело к прекращению подачи электроэнергии и отключениям связи в некоторых населённых пунктах. По Краснояружскому району были выпущены 13 ударных беспилотников и три боеприпаса. По Грайворонскому району и городу Грайворон ударили 11 дронами и 44 боеприпасами. Больше всего досталось Шебекинскому району и городу Шебекино, по которым противник выстрелил 54 боеприпасами и пятью ударными БПЛА, а также сбросил с беспилотников три взрывные устройства.