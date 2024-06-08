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8 июня, 12:16

Часть Шебекинского округа осталась без света после атаки дрона ВСУ

Гладков: Беспилотник ВСУ повредил ЛЭП в Шебекинском округе под Белгородом

Последствия атаки ВСУ по Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ по Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса в четырёх частных домовладениях повреждены кровли и фасады домов, несколько надворных построек и заборы", — написал губернатор в телеграм-канале.

Гладков добавил, что в результате атаки дрона-камикадзе повреждена линия электропередачи на территории Шебекинского городского округа. Без электричества временно остаются абоненты посёлков Красное и Ленинский, частично — сёл Вознесеновка и Нежеголь. Экстренные службы начнут устранять последствия после согласования с Минобороны России, подытожил губернатор.

Храм повреждён в белгородском посёлке после атаки украинского дрона
Храм повреждён в белгородском посёлке после атаки украинского дрона

А ранее Гладков сообщал, что днём 8 июня ВСУ с помощью дронов атаковали территории трёх населённых пунктов. В селе Ясные Зори повреждена крыша в храме. В Петровке осколками посечены фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия. А в Тишанке загорелась хозпостройка.

Дарья Нарыкова
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