Часть Шебекинского округа осталась без света после атаки дрона ВСУ
Гладков: Беспилотник ВСУ повредил ЛЭП в Шебекинском округе под Белгородом
Последствия атаки ВСУ по Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса в четырёх частных домовладениях повреждены кровли и фасады домов, несколько надворных построек и заборы", — написал губернатор в телеграм-канале.
Гладков добавил, что в результате атаки дрона-камикадзе повреждена линия электропередачи на территории Шебекинского городского округа. Без электричества временно остаются абоненты посёлков Красное и Ленинский, частично — сёл Вознесеновка и Нежеголь. Экстренные службы начнут устранять последствия после согласования с Минобороны России, подытожил губернатор.
А ранее Гладков сообщал, что днём 8 июня ВСУ с помощью дронов атаковали территории трёх населённых пунктов. В селе Ясные Зори повреждена крыша в храме. В Петровке осколками посечены фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия. А в Тишанке загорелась хозпостройка.