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8 июня, 05:56

Храм повреждён в белгородском посёлке после атаки украинского дрона

Три беспилотника ВСУ атаковали посёлок в Белгородской области, пострадавших нет

ВСУ атаковали посёлок Прохоровка с помощью трёх БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительно, никто не пострадал.

По данным главы региона, первый беспилотник атаковал частный жилой дом. В результате его падения с последующей детонацией частично разрушен дом, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль. А второй дрон упал и сдетонировал рядом с частным жилым домовладением. В результате атаки выбиты окна, осколками посечены фасад, забор и хозпостройка.

  • Повреждённый дом в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Повреждённый дом в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Повреждённый храм в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Повреждённый храм в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённый дом в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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"Третий беспилотник атаковал храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, в результате чего в здании повреждены кровля и фасад. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", — написал Гладков в телеграм-канале.

Над семью регионами России за ночь уничтожили 25 дронов ВСУ
Над семью регионами России за ночь уничтожили 25 дронов ВСУ

Ранее стало известно, что ВС РФ за минувшую ночь уничтожили несколько украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. Они следовали в сторону Крыма.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Иван Косицын
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