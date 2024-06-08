Храм повреждён в белгородском посёлке после атаки украинского дрона

ВСУ атаковали посёлок Прохоровка с помощью трёх БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительно, никто не пострадал.

По данным главы региона, первый беспилотник атаковал частный жилой дом. В результате его падения с последующей детонацией частично разрушен дом, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль. А второй дрон упал и сдетонировал рядом с частным жилым домовладением. В результате атаки выбиты окна, осколками посечены фасад, забор и хозпостройка.





"Третий беспилотник атаковал храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, в результате чего в здании повреждены кровля и фасад. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", — написал Гладков в телеграм-канале.