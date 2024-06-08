ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 05:20

В Чёрном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, следовавшие в сторону Крыма

ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море

ВС РФ за минувшую ночь уничтожили несколько украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. Они следовали в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России.

"Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", — уточнили в ведомстве.

Напомним, что 7 июня авиация Черноморского флота засекла два украинских безэкипажных катера, идущие в сторону Крыма. Оба объекта уничтожили примерно около 15:00 по местному времени, через полчаса там же был обнаружен и поражён третий украинский морской беспилотник. Позже Минобороны РФ показало видео с уничтожением безэкипажного катера Вооружённых сил Украины в Чёрном море.

Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ у Севастополя
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ у Севастополя
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров