В Чёрном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, следовавшие в сторону Крыма
ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море
ВС РФ за минувшую ночь уничтожили несколько украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. Они следовали в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России.
"Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", — уточнили в ведомстве.
Напомним, что 7 июня авиация Черноморского флота засекла два украинских безэкипажных катера, идущие в сторону Крыма. Оба объекта уничтожили примерно около 15:00 по местному времени, через полчаса там же был обнаружен и поражён третий украинский морской беспилотник. Позже Минобороны РФ показало видео с уничтожением безэкипажного катера Вооружённых сил Украины в Чёрном море.
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