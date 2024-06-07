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7 июня, 17:55

Минобороны показало эпичное видео уничтожения катера-камикадзе ВСУ в Чёрном море

Минобороны РФ показало видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Чёрном море

Минобороны России показало видео с уничтожением безэкипажного катера Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Чёрном море. Кадры, снятые с борта вертолёта Ка-27ПС, опубликованы в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Чёрном море. Видео © Telegram / Минобороны России

На записи видно, как экипаж вертолёта поражает из стрелкового оружия маневрирующий в воде беспилотный катер ВСУ, после чего взрывается боевая часть вражеского объекта. Из-за этого над водой поднимаются клубы чёрного дыма.

Как ранее сообщалось, в пятницу, 7 июня, авиация Черноморского флота засекла два украинских безэкипажных катера, идущих в сторону Крыма. Оба объекта уничтожили примерно около 15:00 по местному времени, через полчаса там же был обнаружен и поражён третий украинский морской беспилотник. В Минобороны РФ уточнили, что в уничтожении первых двух катеров принимала участие не только морская, но и армейская авиация.

Российский инженер превратил советский пулемёт в убийцу катеров-камикадзе
Российский инженер превратил советский пулемёт в убийцу катеров-камикадзе
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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