Минобороны показало эпичное видео уничтожения катера-камикадзе ВСУ в Чёрном море

На записи видно, как экипаж вертолёта поражает из стрелкового оружия маневрирующий в воде беспилотный катер ВСУ, после чего взрывается боевая часть вражеского объекта. Из-за этого над водой поднимаются клубы чёрного дыма.

Как ранее сообщалось, в пятницу, 7 июня, авиация Черноморского флота засекла два украинских безэкипажных катера, идущих в сторону Крыма. Оба объекта уничтожили примерно около 15:00 по местному времени, через полчаса там же был обнаружен и поражён третий украинский морской беспилотник. В Минобороны РФ уточнили, что в уничтожении первых двух катеров принимала участие не только морская, но и армейская авиация.