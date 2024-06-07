Минобороны показало эпичное видео уничтожения катера-камикадзе ВСУ в Чёрном море
Минобороны РФ показало видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Чёрном море
Минобороны России показало видео с уничтожением безэкипажного катера Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Чёрном море. Кадры, снятые с борта вертолёта Ка-27ПС, опубликованы в телеграм-канале оборонного ведомства.
Уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Чёрном море. Видео © Telegram / Минобороны России
На записи видно, как экипаж вертолёта поражает из стрелкового оружия маневрирующий в воде беспилотный катер ВСУ, после чего взрывается боевая часть вражеского объекта. Из-за этого над водой поднимаются клубы чёрного дыма.
Как ранее сообщалось, в пятницу, 7 июня, авиация Черноморского флота засекла два украинских безэкипажных катера, идущих в сторону Крыма. Оба объекта уничтожили примерно около 15:00 по местному времени, через полчаса там же был обнаружен и поражён третий украинский морской беспилотник. В Минобороны РФ уточнили, что в уничтожении первых двух катеров принимала участие не только морская, но и армейская авиация.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России