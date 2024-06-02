Российский инженер превратил советский пулемёт в убийцу катеров-камикадзе

Инженер Игорь Васильев модифицировал советский четырёхствольный пулемёт ГШГ-7,62, разработанный ещё в 1968 году, для борьбы с безэкипажными катерами-камикадзе. Как сообщает Mash , мастер заменил газовый двигатель на электрический, тем самым увеличив время непрерывной стрельбы оружия.

Как уточняет телеграм-канал, раньше пулемёт перегревался после восьми секунд непрерывной стрельбы (примерно 800 патронов), а затем в течение 15 минут его нужно было охлаждать. Теперь же на модернизированном пулемёте можно произвольно менять темп от пяти до ста выстрелов в секунду. Оружие уже опробовали в действии, установив его на катере. Обновлённый ГШГ-7,62 успешно справился с метровой целью на расстоянии 150–200 метров.