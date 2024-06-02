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Регион
2 июня, 18:10

Российский инженер превратил советский пулемёт в убийцу катеров-камикадзе

Mash: В России улучшили пулемёт ГШГ-7,62, заменив на нём двигатель

Инженер Игорь Васильев модифицировал советский четырёхствольный пулемёт ГШГ-7,62, разработанный ещё в 1968 году, для борьбы с безэкипажными катерами-камикадзе. Как сообщает Mash, мастер заменил газовый двигатель на электрический, тем самым увеличив время непрерывной стрельбы оружия.

Российский инженер превратил советский пулемёт в убийцу катеров-камикадзе. Видео © Telegram / Mash

"Сняли газовый двигатель, заменили шестерни в редукторе. То есть мы не трогали основные части пулемёта вообще", — отметил Васильев, комментируя модернизацию ГШГ-7,62.

Как уточняет телеграм-канал, раньше пулемёт перегревался после восьми секунд непрерывной стрельбы (примерно 800 патронов), а затем в течение 15 минут его нужно было охлаждать. Теперь же на модернизированном пулемёте можно произвольно менять темп от пяти до ста выстрелов в секунду. Оружие уже опробовали в действии, установив его на катере. Обновлённый ГШГ-7,62 успешно справился с метровой целью на расстоянии 150–200 метров.

А ранее сообщалось, что новейшая российская "Мста-С" заступила на боевое дежурство в Запорожье. Модернизированное оружие способно наводиться на цель в два раза быстрее.

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Обложка ©

TACC / Виталий Невар

Наталья Исакова
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