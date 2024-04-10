Новейшая российская "Мста-С" заступила на боевое дежурство в Запорожье ВС РФ получили модернизированную САУ "Мста-С" на Запорожском направлении 10 апреля, 07:45 Расчёт "Мста-С" на боевом дежурстве. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные теперь смогут бить врага на Запорожском направлении при помощи новейших самоходных артиллерийских установок 2С19-М1, модернизированное оружие способно наводиться на цель в два раза быстрее. Об этом сообщил журналистам командир САУ "Мста-С" с позывным Фанат.

"Нам вообще вот недавно пришла эта модернизированная версия, буквально пару месяцев назад. Доработана система наведения огня, которая позволяет наводиться быстрее в два раза", — уточнил он.

Машины уже вовсю используются на передовой, сейчас их задача — прикрывать штурмовые подразделения ВС РФ и оказывать огневую поддержку на Ореховском направлении. По словам военнослужащего, в 99% случаев САУ "Мста-С" не просто поражает цель, но и наносит значительный ущерб противнику. Он подчеркнул, что оружие делает около 20–25 выстрелов в сутки, позволяя быстро реагировать на любой вызов.

"При атаке наших подразделений мы выполним оперативно прикрытие. Если потребуется отразить накат, точно так же оперативно в максимально сжатые сроки", — заключил Фанат.

Накануне сообщалось, что Российские вооружённые силы совершили удар по железнодорожной станции в Славянске. Эта часть ДНР подконтрольна Украине и используется ВСУ в качестве перевалочного пункта. По предварительной оценке, в момент удара там могли находиться около 400 украинских солдат.

Авторы Татьяна Миссуми