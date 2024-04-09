Российская армия нанесла мощный удар по пункту дислокации ВСУ в Славянске

Российские вооружённые силы совершили удар по железнодорожной станции в Славянске. Эта часть ДНР подконтрольна Украине и используется ВСУ в качестве перевалочного пункта, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Нанесён удар по скоплению боевиков в Славянске в районе железнодорожной станции, её ВСУ использовали как перевалочную базу", — подтвердили агентству.

По словам собеседника агенства, в момент атаки на станции могло быть порядка 400 военных ВСУ, которых готовили в Великобритании. После российского удара там произошла детонация.