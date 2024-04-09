Российская армия нанесла мощный удар по пункту дислокации ВСУ в Славянске
ТАСС: ВС РФ нанесли удар по станции в Славянске, где могли быть 400 военных ВСУ
Российские вооружённые силы совершили удар по железнодорожной станции в Славянске. Эта часть ДНР подконтрольна Украине и используется ВСУ в качестве перевалочного пункта, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
"Нанесён удар по скоплению боевиков в Славянске в районе железнодорожной станции, её ВСУ использовали как перевалочную базу", — подтвердили агентству.
По словам собеседника агенства, в момент атаки на станции могло быть порядка 400 военных ВСУ, которых готовили в Великобритании. После российского удара там произошла детонация.
Ранее стало известно, что украинские войска за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 240 военнослужащих. На данном участке фронта работают подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ, им удалось улучшить тактическое положение и отразить 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи ДНР.
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