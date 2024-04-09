ВСУ за сутки потеряли до 240 бойцов в 11 контратаках на одном из участков фронта

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Авдеевском направлении до 240 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России. На данном участке фронта работают подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ, им удалось улучшить тактическое положение и отразить 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи ДНР.

"Потери противника за сутки составили до 240 военных, один танк, три боевые бронемашины, 11 автомобилей", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также противник лишился двух американских самоходных артиллерийских установок (САУ) М109 Paladin калибра 155 миллиметров, одной гаубицы М777 155 миллиметров производства США, а также гаубицы "Мста-Б" 152 миллиметров и гаубицы Д-30 122 миллиметров.