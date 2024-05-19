Нас не догонят: Какие российские военные технологии до сих пор не доступны Западу Пентагон так долго почивал на лаврах, что разучился конкурировать с другими странами. О том, в каких военных технологиях Россия может утереть нос заокеанским конкурентам, — в материале Life.ru. 18 мая, 21:25 США не могут, а Россия — запросто! Обложка © ТАСС / Минобороны РФ, Пресс-служба Минобороны РФ

Торпеда "Посейдон"

В США до сих пор нет и не будет в ближайшее время ничего похожего на российскую подводную боевую систему "Посейдон". Она недаром названа в честь древнего божества морей и океанов. Она представляет собой высокотехнологичную подводную лодку типа "Антей", способную нести сверхмощную торпеду с ядерным зарядом, которая может взрывом у берегов США уничтожить военно-морские базы и города, вызвать колоссальное цунами и даже сверхмощное землетрясение, которое ещё больше усугубит ситуацию.

Американские "ястребы" встревожены тем фактом, что торпеда "Посейдон", чья длина достигает 24 метров, имеет собственную энергетическую установку, не зависит от команд операторов и способна сама в автоматическом режиме выйти в нужный квадрат и взорвать ядерный заряд.

Торпеда "Посейдон". Фото © ТАСC / Пресс-служба Минобороны РФ

Сейчас в России есть только один носитель "Посейдона" — подлодка "Белгород", которая дежурит у берегов США, нервируя американских "ястребов". Они понимают, что остановить "Посейдон" не могут — нечем.

Ничего, стариков-англосаксов нужно время от времени приводить в тонус — это даже полезно. Пусть знают: даже если США нанесут удар по России, океаническое божество Посейдон смоет в море всё американское побережье. Кстати, на подходе ещё две подводные лодки – носители "Посейдона". А всего Россия планирует построить 30 таких субмарин.

Впрочем, американцы грозились создать аналог "Посейдона". Но разработки идут с 1996 года, а воз и ныне там. То ли без кражи советских, а потом и российских технологий дело не спорится, то ли все деньги уходят на поддержку Украины. Но факт остаётся фактом: аналога "Посейдона" у Штатов нет. Забавно, но ещё в 2022 году военные аналитики США считали "Посейдон" проектом, который вряд ли вообще можно воплотить в жизнь.

Боевой блок "Авангард"

Американские эксперты уже подсчитали: если российская ракета "Сармат" с ядерной боеголовкой взорвётся точно над Белым домом, будут уничтожены 173 тысячи человек. Заметьте, не наши расчёты. Но "Авангарда" они боятся ещё больше. Настолько, что уже прозвали боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты "невестой Сатаны". Если помните, "Сатаной" американцы в советское время называли наши ракеты "Воевода". Второе имя, которое американские военные дали "Авангарду", — "Русский зверь".

Экспертов из Пентагона пугает сразу несколько вещей. Первая — это носитель "Авангарда" — ракета "Сармат". Она обладает собственной энергетической установкой, что означает: дальности полёта больше не существует. При необходимости ракета может обогнуть Южный полюс и нанести удар откуда не ждали.

Комплекс "Авангард". Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Второе: "Сармат" имеет собственную защиту от систем ПРО. При необходимости противоракетные системы врага будут атакованы и уничтожены комплексом "Мозырь", установленным на "Сармате". Третье: 10 боевых блоков "Авангард", отделившихся от "Сармата", двигаются на гиперзвуковой скорости 28 Махов — их невозможно даже отследить, не то что сбить. Кроме прочего, "Авангард" способен маневрировать, избегая вражеских перехватчиков.

Любопытно, что, вместо того чтобы разрабатывать какие-то свои системы, "ястребы" Пентагона, как говорится, пошли в отказ. В 2022 году они заявляли, что всё это "мультики" и если в России и есть что-то подобное, то на вооружение это будет поставлено ещё нескоро. Сами себя успокаивали? "Сарматы" встали на стражу России в прошлом, 2023 году, а "Авангард" — ещё в 2019-м. Кстати, "Авангард" может доставить к Белому дому боеголовку мощностью до двух мегатонн. Бомба "Малыш", сброшенная Штатами на Хиросиму, была мощностью всего 18 килотонн. От неё погибли 240 тысяч человек. Есть чего бояться.

Что сделали в ответ американцы? Провели дебаты, на которых пытались доказать, что если ликвидировать в США шахты с ядерными ракетами, то для "Авангардов" не останется наземных целей. Шах и мат вам, вата!

Подарок богов — гиперзвук. "Цирконы", "Кинжалы" и "Гремлины"

Ну и наконец, в США до сих пор нет гиперзвуковых ракет, которые есть у русских. На СВО успешно поражают цели наши противокорабельные "Цирконы" и авиационные ракетные комплексы "Кинжал", которые уже окрестили "взломщиками бункеров".

Ракета "Кинжал". Фото © Wikipedia / kremlin.ru

На подходе новая гиперзвуковая ракета "Гремлин". В России уже прошли её стендовые испытания. Эта новая и, в отличие от "Кинжалов" и "Цирконов", дешёвая гиперзвуковая ракета будет отличаться невысокой скоростью — всего 6 Махов, но станет настоящей грозой для американских авианосцев и прочих крупных кораблей противника. Как только эти ракеты поступят на вооружение, Россия станет единственной страной в мире, способной на внушительном расстоянии полностью уничтожить флот врага.

Какие аналоги есть у США? Пока никаких. До начала СВО американские военные занимались буквально соплежуйством. Вот как на вопросы журналистов о том, почему у Штатов нет гиперзвука, а у России есть, в марте 2020 года отвечал помощник директора по гиперзвуковым разработкам Пентагона Майк Уайт: "В последние десятилетия мы были мировыми лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы решили не применять их при создании систем вооружений, а создавать новое оружие на основе других технологий, не прибегая к гиперзвуковым технологиям, разрабатываемым в лабораториях". В общем, везде лидеры, а гиперзвука нет.

Любопытно, что ещё в 2018 году компания "Локхид Мартин" получила от Пентагона на разработку гиперзвука почти миллиард долларов. Но спустя два года их программа "Концепция гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем" была просто закрыта. В 2021 году США выделили ещё 400 миллионов на проект гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Arrow. Разработчики обещают, что они вот-вот разработают нечто такое, что можно применять везде и всюду. Но обещать — не значит жениться. Если это не распил денег в невиданных масштабах, тогда что это такое?

ФАБ-3000

Нет у США и сверхмощных планирующих авиабомб, подобных нашим ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Так случилось не потому, что не могут, а потому, что незачем. Чтобы разносить в пух и прах незащищённые города Югославии и Ирака и бункеры запрещённого в России ИГИЛ*, им хватало тактических планирующих авиабомб AGM-154 Joint Standoff Weapon с максимальной массой БЧ 450 килограммов и авиабомб с наведением по GPS массой от 230 до 960 килограммов с дальностью до 75 километров. Тоже не кот чихнул, но наши мощнее.

ФАБ-3000. Фото © Telegram / Минобороны России

Стратегический ракетный комплекс "Ярс"

В США как не было, так и нет средств мобильного базирования ядерных ракет, подобных нашим "Тополям" и "Ярсам". Нет, однажды они попытались сделать что-то вроде нашего боевого железнодорожного ракетного комплекса "Молодец", но, знаете ли, не задалось. То ли железные дороги в Америке не того качества, то ли ракеты не той марки. Оно и к лучшему. Одно дело, когда у твоего дома в Пенсильвании переворачивается цистерна с химикатами, и совсем другое — поезд с ядерными боеголовками.

Первые "Ярсы" встали на боевое дежурство в России ещё в 2009 году. А в 2023 году перевооружение всех РВСН было завершено. Наш покой теперь охраняют не только "Ярсы", но и модернизированные "Ярсы-С". Тактико-технические характеристики ракетных комплексов до сих пор засекречены. Однако известно, что ракеты "Ярсов" защищены от электромагнитных импульсов, радиации, воздействия ядерного взрыва и лучей лазера. Они способны уворачиваться от перехватчиков, и их очень трудно засечь.

Колонна подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Почему в США не ведутся и не велись подобные разработки — неясно. В своё время Пентагон сделал упор на шахтное базирование ядерных ракет и на подводные лодки-ракетоносцы. По данным, полученным из открытых источников, у Штатов сейчас 18 подлодок, которые способны нести больше 1700 ядерных зарядов. Это реальная сила, и потому считать США стареющим гегемоном можно, но верить, что враг слабее нас, нельзя. Во-первых, Америка ведёт активные разработки новых субмарин, а во-вторых, заменяет устаревшие ракетоносцы класса "Огайо". До 2040 года на боевое дежурство встанут 12 новых подлодок. А в 2030-х годах у США должны появиться ракетоносцы нового поколения.

Правильно делают, что боятся

Американцы внимательнейшим образом следят за развитием наших вооружений. По данным журнала The National Interest, их беспокоят наши подлодки "Варшавянка", "Борей" и "Ясень". У американских военных большие проблемы с обнаружением наших подлодок, которые способны проникать к вражеским берегам и подходить вплотную к кораблям противника.

Ещё один вид вооружений, который страшит США, — это новый вид минных полей, которые освоила Россия. Они состоят из самообучающихся минных комплексов, которые способны сами перестраиваться в воде и различать наши корабли и корабли противников.

Но ещё больше американцы боятся новейших российских разработок лазерного оружия. Они знают: работы у русских идут всерьёз и они засекречены так, что подобраться к этим разработкам невозможно. И это внушает ещё больший трепет и интерес.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Авторы Александр Лаврентьев