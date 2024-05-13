Истребитель Су-57: история и характеристики Российский Су-57 считается лучшим многоцелевым истребителем пятого поколения в мире. Он сочетает в себе боевую мощь и высокие технологии, в том числе малую заметность. 12 мая, 21:35 Су-57. Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

История разработки истребителя Су-57

В конце 1970-х годов в СССР началось проектирование многофункционального истребителя для замены Су-27 и МиГ-31. 5 июля 1981 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании новых самолётов.

В конце 1990-х годов Опытно-конструкторское бюро Сухого (ныне — филиал ПАО "Компания "Сухой") одержало победу в конкурсе на разработку первого в России авиационного комплекса фронтовой авиации пятого поколения (ПАК ФА) для ВКС. Проект самолёта Т-50 (авиационный комплекс И-21) начал разрабатываться в 1999 году, а первый лётный экземпляр поднялся в воздух 29 января 2010 года.

Опытно-конструкторское бюро имени П.О. Сухого. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Изготовление самолётов велось в Комсомольске-на-Амуре. К 2009 году были готовы два прототипа для наземных испытаний.

ПАК ФА разрабатывался как одноместный ударный самолёт с использованием композитных материалов в конструкции. Он должен был соответствовать всем требованиям для истребителей пятого поколения: сверхзвуковой полёт без форсажа, малая заметность, сверхманёвренность и способность выполнять короткие взлёты и посадки.

Двигатели первого и второго поколения, испытания

Первые серийные истребители Су-57 оборудованы двигательной установкой (аналогичной той, что используется на Су-35). Новый двигатель, известный как "Изделие 30", проходил стендовые испытания с 2016 года. Он должен позволить Су-57 достигать сверхзвуковых скоростей без использования форсажного режима.

В период с 2010 по 2013 год проводились заводские испытания Т-50 (прототипа Су-57), после чего начались государственные совместные испытания. Лётные испытания выполнялись в Лётно-исследовательском институте имени М.М. Громова в Подмосковье и в 929-м Государственном лётно-испытательном центре Министерства обороны имени В.П. Чкалова в Ахтубинске (Астраханская область).

Прототип многофункционального истребителя пятого поколения ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации / Т-50). Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Первый этап государственных испытаний истребителя Т-50 был завершён 20 июля 2017 года, о чём объявил главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев. Спустя три недели, 11 августа того же года, он сообщил в интервью телеканалу "Звезда", что самолёт получил серийное наименование Су-57, а также то, что планируемым началом поставок в войска значится 2018 год.

5 декабря 2017 года Минпромторг РФ проинформировал о знаменательном событии: в этот день в Лётно-исследовательском институте имени М.М. Громова Т-50 совершил первый полёт с новым двигателем второго этапа. 17-минутный полёт под управлением лётчика-испытателя Сергея Богдана прошёл в штатном режиме.

1 марта 2018 года министр обороны Сергей Шойгу сделал заявление о том, что два истребителя Су-57 выполнили двухдневную программу, включающую боевые испытания, которые "прошли успешно". Эта информация была подтверждена 18 декабря 2019 года начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, сообщившим о повторной апробации Су-57 в Сирии, в ходе которой все поставленные задачи были выполнены.

Сколько самолётов выпущено

27 декабря прошлого года Министерство обороны России приняло последнюю поставку истребителей пятого поколения Су-57, произведённых в 2023 году. По информации, предоставленной заводом в Комсомольске-на-Амуре, в том году было изготовлено 12 новых самолётов. По сравнению с 2022 годом, когда было выпущено всего шесть истребителей, производство удвоилось.

Су-57. Фото © ТАСС / Пресс-служба ОАК

Военно-космические силы России получили первый Су-57 в 2020 году, за ним последовали три в 2021 году и шесть — в 2022-м. Таким образом, общее число самолётов в армии к началу 2023 года стало составлять десять. Планируется значительное увеличение производства (с выпуском более 20 истребителей в год). Это позволит расширить флот до 76 самолётов к 2027 году, оставляя возможность для экспорта.

Характеристики и преимущества истребителя

Су-57 — современный многоцелевой истребитель. Обладает рядом характеристик и преимуществ, которые делают его одним из лучших в своём классе.

Двигатель

С самого начала истребители Су-57 оснащались двигателями, отвечающими всем требованиям пятого поколения этих летательных аппаратов. Однако в 2011 году было принято решение о разработке нового двигателя, известного как "Изделие 30". Он должен был обеспечивать бесфорсажную тягу 11 000 кгс и тягу на форсаже 18 000 кгс, сохраняя прежние массогабариты, и при этом быть более экономичным по сравнению с предыдущими моделями.

Дальность

На дозвуковой крейсерской скорости дальность истребителя составляет 4300 километров при полном баке топлива и 5500 километров — с добавочными топливными баками. А вот на сверхзвуковой скорости без использования форсажа она сокращается до 2000 километров при полном баке топлива.

Управление

Су-57 — истребитель нового поколения с передовой системой управления боем. Благодаря инновационным технологиям обработки данных он в режиме реального времени оценивает угрозы и выбирает оптимальную тактику ведения воздушного боя. Истребитель способен объединяться с другими самолётами для проведения скоординированных операций, осуществляя совместные манёвры в реальном времени.

Автоматизированная система управления Су-57 наделена функциями самостоятельного принятия решений и самовосстановления. Даже в условиях радиоэлектронного противодействия или при получении повреждений она сохраняет связь и обеспечивает боевую готовность истребителя. Применение передовых алгоритмов обработки информации позволяет авиационному комплексу быстро и эффективно реагировать на изменяющуюся боевую обстановку, существенно повышая его боевой потенциал.

ПАК ФА тем и выделяется среди других самолётов, что это полный автомат. Взлетел, эшелон набрал, параметры указал — и можешь откинуться в кресле, машина всё сделает сама. Система, которая там используется, позволяет как бы посадить виртуального второго пилота. Она знает, как выйти на цель, анализирует данные с датчиков и, если самолёт попадёт под облучение, будет противодействовать, не отвлекая человека. Олег Черкунов Лётчик-испытатель, гвардии майор запаса

Средства поражения

Боевой истребитель оснащён мощной 30-мм авиапушкой, которая была впервые протестирована в 2014 году. Это новейшая разработка специалистов из тульского Конструкторского бюро приборостроения. Она представляет собой модернизированный вариант 30-мм авиационной пушки, производство которой было налажено ещё в 1980-х годах. Максимальная боевая нагрузка истребителя составляет внушительные 10 000 килограммов. Для воздушных боёв в отсеках вооружения можно разместить до 1620 килограммов боеприпасов. Против наземных целей загрузка отсеков может достигать 4220 килограммов. Истребитель оборудован восемью или десятью внутренними точками подвески вооружения, а также восемью или двумя внешними точками.

+ мини-БПЛА

Су-57 оснащён миниатюрными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Эти компактные дроны различного назначения размещаются как на внешней подвеске истребителя, так и во внутрифюзеляжном отсеке. В воздухе Су-57 может высвобождать группу миниатюрных БПЛА и осуществлять централизованное управление ими. Такая многофункциональная система дронов значительно расширяет боевые возможности истребителя пятого поколения, предоставляя ему дополнительные разведывательные, ударные и вспомогательные средства для выполнения самых разных задач в ходе воздушной операции.

Проект беспилотного комплекса группового применения "Молния". Фото © Министерство обороны Российской Федерации

Стоимость

Согласно отчёту авторитетного издания The Drive, стоимость производства одного российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 в 2020 году могла составлять 4,7 миллиарда рублей. Издание ссылается на презентацию, представленную главой Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу во время его визита на авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) в августе 2020 года.

Скорость

Точные характеристики Су-57 неизвестны, но эксперты считают, что на больших высотах он способен разогнаться до невероятных 2600 километров в час! Иными словами, Су-57 может развивать сверхзвуковую скорость, опережающую звук на 1400 километров в час.

Звук

На страницах зарубежных изданий делают акцент на звуке двигателей истребителей пятого поколения Су-57 от ВКС России. Согласно наблюдениям, российские истребители издают "высокий воющий звук", который нехарактерен для других современных истребителей. Правда, у новых истребителей, оснащённых двигателями "Изделие 30", звук может измениться.

Боевое применение на Украине в ходе СВО

Российское Министерство обороны официально подтвердило, что новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 был задействован в специальной военной операции на территории Украины. Эти сведения были озвучены министром обороны Сергеем Шойгу.

Работа истребителей Су-57 в зоне СВО. Видео © T.me / Military from Russia

Ещё в мае 2022 года появлялась неофициальная информация о применении Су-57 в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе, однако Минобороны от комментариев тогда воздержалось. Но уже в августе того же года прозвучало официальное подтверждение от главы военного ведомства. Согласно словам Шойгу, истребитель Су-57 был задействован на Украине и продолжает выполнять боевые задачи по настоящее время. Самолёт продемонстрировал выдающиеся характеристики, особо отмечают его мощное вооружение. Однако министр не вдавался в детали участия истребителей в специальной военной операции.

Мировые аналоги истребителя Су-57

Примерами мировых аналогов истребителя Су-57 можно назвать американские истребители F-22 и F-35, китайские истребители J-20 и J-31, а также французский истребитель Rafale.

Сравнение с американскими самолётами F-22, F-35 и китайским J-20







Истребители Су-57, F-35, F-22 и J-20 принадлежат к одному поколению, но при этом имеют значительные различия. Поскольку производство этих самолётов будет продолжаться как минимум ещё в течение следующих десяти лет, сравнение их характеристик позволит оценить баланс сил в воздушном пространстве.

Китайский J-20 оснащён высокоэффективным вооружением класса "воздух – воздух", а модернизированная версия J-20A отличается новыми двигателями и улучшенной малозаметностью. Однако планер J-20, в отличие от F-35, менее приспособлен для нанесения ударов по наземным целям.

F-35 Lightning II остаётся самым лёгким истребителем пятого поколения и несёт меньший боезапас, чем J-20 и Су-57. Кроме того, F-35 уступает в манёвренности, компенсируя этот недостаток высокой малозаметностью и передовыми средствами радиоэлектронной борьбы.

К преимуществам Су-57 относятся ракеты "воздух – воздух" большой дальности действия и распределённые по всей поверхности самолёта датчики. Согласно данным, Су-57 сохраняет лидерство в манёвренности среди истребителей пятого поколения.

Ракета "воздух – воздух". Фото © Wikipedia / Allocer

Подобно российскому Су-57, F-22 предназначен для поражения наземных целей и ведения воздушных боёв с авиацией противника. Однако, несмотря на впечатляющие показатели F-22, Су-57 превосходит его по некоторым лётным характеристикам. Согласно данным из различных источников, российский истребитель обладает большей дальностью полёта и более высоким практическим потолком, что может дать ему преимущество в определённых сценариях боевых действий.

Авторы Андрей Ананьев