Битва дронов: БПЛА Герань-2: история и характеристики Беспилотники стали основным оружием в зоне СВО. Дешёвые самодельные дроны расправляются с хвалёными натовскими танками, БПЛА "Герань" уничтожают склады, подразделения и критическую инфраструктуру ВСУ. Что известно про этот беспилотник? 3 мая, 21:25 Беспилотный летательный аппарат Герань-2. Коллаж © LIFE. Фото © 3DExport.com/vexpert

История разработки БПЛА "Герань"

Производство БПЛА "Герань" © tehnoomsk

Российский БПЛА "Герань" начал применяться в боевых действиях с сентября 2022 года. Эти беспилотники используются вместе с крылатыми ракетами для ударов по объектам противника.

Украинские специалисты предположили, что вторая модификация "Герани" является переименованным иранским "Шахед-136" или его версией, указывая на сходство конструкции и слухи о визитах российских и иранских представителей.

Однако Россия и Иран официально не подтвердили эту версию происхождения "Герани-2". Достоверная информация о проекте до сих пор не раскрыта. Не известны ни создатели проекта, ни производители серийной техники, ни тактико-технические характеристики изделия. Вероятно, все эти данные будут раскрыты позже.

Сравнение "Герани-1" и "Герани-2"

Ключевой особенностью "Герани-1" в сравнении с "Геранью-2" является меньший размер боевой части. В то время как у "Герани-2" она составляет около 50 кг, у "Герани-1" этот показатель практически в три раза ниже — примерно 15 кг. Помимо того, "Герань-1" характеризуется меньшей длиной — 2,6 метра, а также меньшим весом, который находится в диапазоне 135 кг, в то время как у "Герани-2" он достигает 200 кг. Дальность полёта "Герани-1" составляет около 900 км. Важно отметить, что на "Герани-1" установлен роторно-поршневой двигатель, разработанный на базе китайских образцов, являющихся, в свою очередь, копией британского AR731. Этот двигатель менее мощный по сравнению с "Геранью-2", что, с одной стороны, снижает его тепловую заметность, а с другой — уменьшает стоимость.

"Шахед" или "Герань-2"

Иранский беспилотник "Шахед" © Wikimedia

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Герань-2" и иранский Shahed 136 — это не одно и то же. Несмотря на их схожую конструкцию, между ними есть ряд существенных различий.

Во-первых, "Герань-2" является лицензионной копией Shahed 136, которая производится непосредственно в России. Это означает, что БПЛА собирается на российских производственных мощностях, а не поставляется напрямую из Ирана.

Во-вторых, вместо GPS-модуля, применяемого в "Шахедах", российская "Герань-2" оснащена блоком управления, использующим отечественную навигационную систему ГЛОНАСС. Это обеспечивает большую независимость и автономность российского БПЛА от иностранных систем позиционирования.

Таким образом, хотя "Герань-2" и Shahed 136 имеют схожие технические характеристики и внешний вид, они представляют собой отдельные модели с различными особенностями.

Характеристики и преимущества беспилотника

Технические характеристики беспилотника "Герань-2" и его главные преимущества. Инфографика © LIFE

У беспилотников данного типа множество преимуществ перед другими аппаратами, вытекающих из их характеристик. О ТТХ "Гераней" мы и поговорим далее.

Дальность

"Герань-2" обладает впечатляющими лётными характеристиками. Дальность полёта данного БПЛА составляет от 700 до 1800 километров (по некоторым данным, до 2500 км), а скорость — до 180 километров в час. Это позволяет запускать "Герани" с позиций на Южном фронте и за несколько часов достигать целей в Киеве, расположенном примерно в 600 километрах от линии соприкосновения.

Управление

Как уже было сказано ранее, управление "Геранью-2" в основном осуществляется через отечественную систему ГЛОНАСС.

Средства поражения

Отличительная особенность "Гераней-2" среди множества других ударных беспилотников заключается в том, что они не несут на себе оружия для поражения целей, так как сами по себе уже являются оружием. По сути, это летающие бомбы, сначала находящие свою цель, а затем направляющиеся прямо в неё.

Стоимость

Одним из основных достоинств "Герани" является её экономичность и простота. Цена одного беспилотного летательного аппарата составляет всего 800 долларов (50 тысяч рублей). Это значительно дешевле, чем стоимость ракет, но при этом не менее разрушительно.

Звук беспилотника

На беспилотном летательном аппарате установлен двигатель модели MD 550 китайского производства. Его мощность составляет 50 лошадиных сил. Подобные двигатели обычно устанавливаются на современные скутеры, мопеды и газонокосилки. Именно поэтому "Герани" ещё называют мопедами и газонокосилками за их характерный звук.

Модификации беспилотников "Герань-2"

Модификации БПЛА Shahed 136. © Shutterstock / FOTODOM

Обновлённая версия российского БПЛА "Герань-2" демонстрирует значительные улучшения в ключевых характеристиках. Повышенная точность, усовершенствованная система передачи данных и более мощная боевая часть значительно расширили возможности дрона в боевых условиях.

Новые модификации и развитие БПЛА в России

Согласно опубликованной информации, версия ударного дрона, производимая в России, была доработана с учётом применения в зоне специальной военной операции.

Так, новая модификация дрона будет оснащаться более мощной осколочно-фугасно-зажигательной боевой частью массой 90 килограммов вместо прежних 50.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты теперь способны определять зоны подавления и искажения GPS-сигнала, а также вести видеозапись и оперативно оценивать результаты поражения цели. Помимо того, значительно увеличилась дальность полёта дронов.

Если говорить о развитии БПЛА в нашей стране как отрасли, то здесь тоже есть движение. В прошлом году Правительство России утвердило Стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 г. (и с перспективой до 2035 г.). Цель — укрепить позиции России на мировом рынке авиационных технологий и обеспечить безопасность эксплуатации автономных систем.

Боевое применение на Украине в ходе СВО

Первые свидетельства боевого применения этих беспилотных машин были зафиксированы в начале сентября 2022 года, когда украинская сторона стала публиковать фотографии обломков дронов, атаковавших цели в городе Купянске и Харьковской области. Вскоре последовали сообщения о том, что так называемые дроны-камикадзе начали падать на украинскую артиллерию, которая с территории Никополя вела обстрел Запорожской АЭС и Энергодара.

Эффективность дронов

Медленные и низколетящие цели ПВО действительно сложнее обнаруживать. Беспилотник "Герань", например, способен лететь на высоте всего 50 метров, а с его скоростью обнаружение становится и вовсе крайне затруднительным.

Да, в теории дрон можно увидеть глазами и попытаться сбить из автомата. Но попробуйте в тире попасть в мишень, находящуюся на расстоянии 50–100 метров. Непростая задача, правда? А если цель движется со скоростью бегущего человека? Или со скоростью 180 км/ч? Или на высоте 500 метров (высота полёта БПЛА от 60 до 4000 метров)? В таких условиях попадание в БПЛА из автомата будет скорее исключением, чем правилом. И даже удачный выстрел необязательно обрушит беспилотник на землю.

К тому же "Герань-2" обладает доступной стоимостью производства и относительной технической простотой, что сделало БПЛА идеальным инструментом для ликвидации целей в тыловых районах ВС Украины, уничтожения ключевых объектов инфраструктуры в глубине государства, а также для налётов на современные ракетные комплексы HIMARS, поставленные Украине западными странами.

Мировые аналоги беспилотников "Герань-2"

Существует несколько мировых аналогов российских беспилотных летательных аппаратов "Герань-2".

Shahed-136 (Иран) © Wikipedia / Fars Media Corporation

1. Shahed-136 (Иран) — иранский ударный БПЛА, схожий с "Геранью-2" по внешнему виду и характеристикам.

Пусковая установка Switchblade 300. Фото © Wikipedia / Jennessa Davey

2. Switchblade (США) — тактический барражирующий боеприпас, разработанный американской компанией AeroVironment. Несёт боеголовку и предназначен, в зависимости от модификации, для атаки живой силы, незащищённой техники и бронированных целей.

Беспилотник IAI Harpy (Израиль) © Wikipedia / Jastrow

3. IAI Harpy (Израиль) — беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предназначенный для борьбы с радиолокационными станциями (РЛС).

Один из самых известных турецких беспилотников "Байрактар". Фото © Wikipedia / Bayhaluk

4. Bayraktar TB2 (Турция) — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа.

Эти системы, как и "Герань-2", представляют собой сравнительно дешёвые и эффективные БПЛА, способные поражать наземные цели. Они используются различными странами в боевых действиях по всему миру.

Авторы Андрей Ананьев