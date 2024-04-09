Битва реактивных дронов: Британские Banshee Jet 80+ против наших "Гераней" В зоне СВО заметили реактивные беспилотники, которые стали применять украинские боевики. Речь идёт о британских Banshee. В чём их превосходят российские модернизированные "Герани", читайте в материале Life.ru. 8 апреля, 21:24 Испытания британских Banshee Jet 80+. Обложка © Uknest.org

Российским военным недавно удалось перехватить и посадить один из украинских БПЛА, которые ранее в зоне специальной военной операции не появлялись. Выяснилось, что это британский дрон Banshee Jet 80+, поставку которых английский премьер Риши Сунак обещал главе киевского режима Зеленскому ещё в прошлом году.

"Банши" переводится как "фея смерти" из ирландского фольклора, предвещающая гибель всему живому. По мнению экспертов, этот дрон станет лёгкой добычей для ПВО РФ. Российские БПЛА с совершенно мирным и безобидным названием "Герань" заметно превосходят британские аналоги, а страху на вэсэушников нагоняют куда больше, чем все сказочные чудовища, вместе взятые.

Технические параметры Banshee Jet 80+

Кадры полëта британского дрона Banshee Jet 80+. Видео © Telegram / "Военная техника"

Banshee Jet 80+ является беспилотником-бесхвосткой, изготовленным из композитных матералов. Длина изделия от 2,85 до 2,95 метра, размах крыльев — 2,5 метра, ширина — 0,8 метра. Дрон способен развивать скорость до 720 километров в час; высота полёта — от 5 до 9000 метров; дальность полёта — до 100 километров, а его длительность — 45 минут. БПЛА имеет два реактивных двигателя с тягой по 45 кг. Оснащён боевой частью массой от семи до десяти килограммов и взрывателями контактного типа.

Технические параметры БПЛА "Герань"

У России есть чем ответить на "подарочек" от Великобритании. Наши беспилотники "Герань" и "Герань-2" стали настоящим кошмаром для ВСУ, успешно поражают живую силу, технику и стационарные объекты противника. При этом по таким параметрам, как вес боевой части, дальность и продолжительность полёта, "Герань-2" заметно превосходит британскую "птичку".

БПЛА "Герань". Фото © Shutterstock / FOTODOM

При схожих размерах планера дальность "Герани-2" — до 2500 километров, длительность полёта — 12 часов, а вес боевой части — 50 килограммов, что значительно больше, чем у британского аналога. Между тем уже в ближайшее время войска получат новое поколение "Гераней" ("Герань-3"), оснащённых двумя турбореактивными двигателями, тягой 80–120 килограммов, что позволит в разы увеличить скорость и высоту полёта, а также вес боевой части.

По сообщениям СМИ, "тройка" сможет развивать скорость свыше 600 километров в час и нести боевую массу до 300 килограммов, что равноценно поражающей мощи крылатой ракеты. По мнению экспертов, начало массового производства "Гераней" третьего поколения изменит расстановку сил в сфере БПЛА.

— Если раньше с поршневыми двигателями первого поколения скорость "Гераней" была 180–200 километров в час, на пикировании до 300 километров доходило, то сейчас — 450–600 километров в час, до 800 уже развивается, а на пикировании и больше может быть, — рассказал заслуженный военный лётчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, высота полёта при этом практически сравняется с показателями британского изделия и составит 8500 метров.

Дрон оснащается встроенным помехозащищённым приёмником и может наводиться на различные цели, в том числе вражеские беспилотники.

Напомним, в ночь на 11 февраля был нанесён массовый удар "Геранями" по объектам на территории Украины. Тогда основной целью дронов стали объекты военно-промышленной инфраструктуры южных областей Украины и Киева. Аналогичные атаки продолжались в марте. В ночь на 6 марта "Герани" сожгли стратегический аэродром ВСУ в Хмельницкой области, где использовались Су-24 для обстрела Крыма.

В ночь на 8 апреля в результате удара "Гераней" было уничтожено нефтехранилище ВСУ в Новограде-Волынском Житомирской области. По сообщению портала "Военное обозрение", это нефтехранилище регулярно снабжало ВСУ горюче-смазочными материалами. Журнал The New York Times подсчитал, что "Герани" стоят в семь раз дешевле, чем ракеты, которыми их пытаются сбить ВСУ. По мнению авторов публикации, в итоге выиграет та страна, которая меньше тратит.

Какое оружие поражает Banshee Jet 80+

Дрон Banshee был разработан компанией QinetiQ в качестве учебной мишени для британской ПВО. И даже переделанный в ударный беспилотник Banshee Jet 80+, он всё равно остаётся тем же, чем и был изначально, — мишенью. Только теперь тренироваться на нём будет не британская, а российская ПВО.

Круглосуточное боевое дежурство системы ПВО "Панцирь". Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

По мнению экспертов, у Banshee Jet 80+ довольно ограниченный боевой потенциал. Дальность и продолжительность полёта позволяют ему атаковать цели не далее чем на тактической глубине. А боевая часть всего семь килограммов не позволяет нанести существенного урона. БПЛА способен идти только по заданному маршруту и не может реагировать на изменения обстановки, что делает его достаточно простой мишенью. Тот факт, что российским войскам удалось засечь и подавить такой аппарат, заставив его приземлиться, свидетельствует, что он не является сложной целью для нашей ПВО.

По словам экспертов, поразить "Банши" без проблем могут не только самые современные средства ПВО, но и ЗРПК "Панцирь-С1" и даже старенькая ЗСУ-23 "Шилка". "Сбивать или перехватывать британские Banshee Jet 80+ российские военные смогут без особых проблем — никакого специального оборудования скрытности на дроне не установлено", — считает военный эксперт Александр Широкорад.

Авторы Владимир Дюжий