Зенитно-ракетный комплекс С-300: история создания и технические характеристики Российская С-300 справедливо считается одной из самых мощных зенитных ракетных систем, имеющихся на вооружении. ЗРК защищает небо России и других стран уже 40 лет, неоднократно модернизировался. Что представляет собой ЗРК? 27 апреля, 21:21 Российская С-300 — одна из самых мощных зенитных ракетных систем в мире. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

История разработки ЗРК С-300

Зенитная ракетная система (ЗРС) этого типа была разработана в Советском Союзе в первой половине 1970-х годов. Над её созданием работали научно-производственное объединение (НПО) "Алмаз" имени А.А. Расплетина и Свердловское машиностроительное конструкторское бюро "Новатор" (ныне входящие в Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"). Зенитные управляемые ракеты для системы С-300 были разработаны Машиностроительным конструкторским бюро "Факел" (также входящим в "Алмаз-Антей").

С-300 была разработана в Советском Союзе в первой половине 1970-х годов. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Производство

Массовое производство (в модификации С-300ПТ) началось в 1975 году, испытания завершились в 1978 году, а первый полк с С-300ПТ был поставлен на боевое дежурство уже в 1979 году. Различные модификации этой системы были разработаны НПО "Антей" и Всесоюзным научно-исследовательским институтом телемеханики и связи (позднее — НПО "Альтаир"), которые сейчас также являются частью "Алмаз-Антей". В 2011 году было объявлено о прекращении производства модификаций С-300ПС и С-300ПМ. Тем не менее системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2 "Фаворит" продолжили производить, и они успешно выпускаются и по сей день.

Научно-производственное объединение (НПО) "Алмаз" имени А.А. Расплетина. Фото © Wikipedia / Yuriy Lapitskiy

Характеристики и преимущества С-300

Российский зенитный комплекс С-300 продолжает быть одним из самых эффективных в мире, несмотря на появление новых модификаций С-350, С-400 и С-500. Эксперты подчёркивают, что С-300 способна успешно перехватывать различные типы угроз, включая самолёты, баллистические и крылатые ракеты на расстоянии до 350 километров. Скорость противоракеты может достигать девяти махов, что делает её способной нейтрализовать быстрые и манёвренные цели.

Дальность и радиус поражения комплексов

С-300 способна обнаруживать цели на расстоянии 300–500 км. Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Возможности системы обнаружения впечатляют — она способна обнаруживать цели на расстоянии 300–500 км и на высотах до 250 км. Комплекс может одновременно сопровождать до 65 целей и поразить до 12 из них.

Дальность поражения достигает 200 км (для модификации 9М — до 350 км), а высота — до 30 км. Даже баллистические цели могут быть поражены на дальности до 40 км.

Система способна противостоять высокоскоростным целям, перехватывая их на скоростях до 4800 м/с.

Современные версии комплекса отличаются высокой мобильностью — их развёртывание занимает всего до пяти минут. Между залпами одного пускового комплекса проходит всего 3–5 секунд, а средняя скорость наземного перемещения достигает 40–50 км/ч.

Характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной модели ЗРК, типа используемых ракет и условий боевого применения. Но в целом С-300 демонстрирует впечатляющие возможности по обнаружению и поражению широкого спектра воздушных целей.

Модификации системы С-300

Существует три основных модификации ЗРК — С-300П, С-300В и С-300Ф. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

На сегодняшний день существует три основных "семейства" — С-300П, С-300В и С-300Ф.

Первые С-300П отличались от других зенитных ракетных систем вертикальным пуском ракет, что позволяло им атаковать вражеские цели из засады в лесу или плотной застройке. Также система позволяла атаковать несколько целей одновременно с помощью единой системы управления огнём. Однако дальность этой системы составляла всего 70 километров, а мобильность была довольно низкой — на развёртывание уходило не менее часа.

С-300 была способна поражать крылатые ракеты и самолёты и заменила устаревшие ракеты С-25 "земля-воздух" (поступили на вооружение в 1955 году).

Преемница С-300П, С-300ПМ/ПС, поступила на вооружение в 1985 году и имела более современное шасси, что способствовало повышению мобильности и живучести комплекса. Новая ракета также увеличила дальность и точность поражения целей.

C-300ПМ1 была принята на вооружение в 1992 году и сразу произвела настоящую революцию в мире военной техники. Эта система стала первой, способной одновременно использовать ракеты различных типов. Среди них были ракеты 48Н, имеющие дальность поражения до 195 километров и боеголовку весом 150 килограммов. Благодаря скорости ракеты, превышающей 5,8 маха, C-300ПМ1 могла перехватывать сверхзвуковые ракеты, а также сокращалась возможность уклонения самолётов. Позже появились ракеты 9М разных модификаций с дальностью поражения 40 и 120 километров соответственно. Эти ракеты превратили систему C-300ПМ-1 в универсальную, способную эффективно атаковать цели на различной дистанции.

C-300ПМ-2, принятая на вооружение в 1997 году, существенно повысила максимальную дальность поражения целей. Эта система впервые обеспечила возможность борьбы с тактическими баллистическими ракетами средней дальности. Также появилась возможность для отдельных подразделений работать автономно благодаря самоходной всевысотной РЛС 96.

Особенности ракетных систем С-300 и C-400 включают использование специальных катапультных устройств для запуска ракет и наличие радаров раннего обнаружения, способных захватывать даже "невидимые" самолёты на большом расстоянии. Ракета 40Н, способная поражать цели на расстоянии до 400 километров, стала ключевым элементом в системе С-400. Она изменила баланс сил и стала серьёзной угрозой для воздушного пространства.

Боевое и учебное применение

Системы С-300 активно задействованы в противовоздушной обороне как гражданских, так и военных объектов на территории России и вдоль границ. Они включены в состав подразделений ПВО, размещены в прифронтовых районах для поддержки сухопутных войск и на море в составе ВМФ. Страны, эксплуатирующие зенитные ракетные комплексы С-300, регулярно проводят учебные стрельбы для поддержания боевой готовности этой системы. Результаты данных стрельб тщательно изучаются различными экспертами, которые в большинстве своём сходятся во мнении, что С-300 является крайне эффективной и боеспособной системой противовоздушной обороны.

Применение в СВО на Украине

Системы С-300 активно задействованы в противовоздушной обороне как гражданских, так и военных объектов на территории России и вдоль границ. Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Расчёты зенитного ракетного соединения Центрального военного округа продолжают успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности российской территории. С-300В продемонстрировали высокую эффективность в защите и обороне войск и гражданских объектов в зоне СВО от потенциальных атак со стороны ВСУ.

В каких странах есть ЗРС С-300

По последним данным, ЗРС С-300 находят широкое применение в армиях многих стран. Среди них — Алжир, Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Китай, Греция, Иран, Казахстан, Словакия, Россия, Украина, Венесуэла и Вьетнам.

Сколько ЗРК С-300 осталось на Украине

По информации из открытых источников, на момент начала специальной военной операции зенитные ракетные войска ВСУ имели следующее вооружение: от 24 до 29 зенитных ракетных дивизионов ЗРС С-300П (в том числе 11–13 единиц С-300ПТ и 13–16 единиц С-300ПС), а также один-два дивизиона С-300В и 10 дивизионов "Бук-М1". К началу своего наступления в прошлом году ВСУ, предположительно, могли скопить от 120 до 140 пусковых установок. Тем не менее большая часть из них нуждалась в ремонте как по механической части (тягачи, двигатели, оборудование), так и по ракетной компоненте. На сегодняшний день точных данных об остатках ЗРК С-300 в свободном доступе не найти, но можно примерно представить их объёмы.

Мировые аналоги C-300

Американский ЗРК Patriot. Фото © Getty Images

Конечно, в мире существует несколько аналогов российских зенитно-ракетных комплексов С-300, которые также способны обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели на значительных дистанциях. Некоторые из них включают в себя:

1. Патриот (Patriot) — американский зенитно-ракетный комплекс, который широко используется в США и других странах для защиты от воздушных угроз.

2. Aster 30 SAMP/T — ЗРК, разработанный франко-итальянской компанией Eurosam, который также способен поражать воздушные цели на больших расстояниях.

3. Хунци-9 или HQ-9 — китайский зенитно-ракетный комплекс дальнего действия. Предназначен для поражения самолётов, крылатых ракет и вертолётов.

Эти комплексы имеют свои уникальные характеристики и возможности, а также широко применяются в различных странах для обеспечения воздушной безопасности и защиты от возможных атак.

Сравнение ЗРК С-300 и ЗРК Patriot

Модели С-300 превосходят основные версии американского ЗРК по максимальной высоте поражения примерно на 10%. Фото © Министерство обороны РФ, © Getty Images

Важно отметить, что как российская система С-300, так и американский ЗРК Patriot имеют множество модификаций и усовершенствований.

Сравнивая базовые версии этих комплексов, можно отметить следующее: С-300П и более современные модификации С-300ПМУ значительно отличаются по своим возможностям. То же касается и Patriot, особенно после внедрения системы PAC-3.

В целом ранние модели С-300 превосходят основные версии американского ЗРК по максимальной высоте поражения примерно на 10%. Однако наибольшее преимущество С-300 проявляется на малых высотах — Patriot не способен обнаруживать цели, летящие ниже 30 метров, в то время как С-300 может это делать.

Что касается дальности, то более поздние модификации С-300ПМУ-2 и С-400 превосходят Patriot почти на 25%. Российские системы обладают дальностью поражения до 200 км, в то время как американские — до 160 км.

Авторы Андрей Ананьев