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7 июня, 12:43

Авиация России уничтожила три безэкипажных катера ВСУ у берегов Крыма

Морская и армейская авиация России уничтожили три украинских безэкипажных катера в юго-западной части акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 7 июня.

"7 июня около 15:00 по московскому времени в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В МО добавили, что третий безэкипажный катер ВСУ был уничтожен Черноморским флотом в 15:30 по московскому времени.

Минобороны: Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в Чёрном море
Минобороны: Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в Чёрном море

А ранее Life.ru рассказывал, что российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 28 дронов над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями. До этого над Чёрным морем заметили американский дрон RQ-4 Global Hawk. Беспилотник мог заниматься сбором данных из зоны проведения СВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Дарья Нарыкова
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