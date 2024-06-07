Авиация России уничтожила три безэкипажных катера ВСУ у берегов Крыма
Морская и армейская авиация России уничтожили три украинских безэкипажных катера в юго-западной части акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 7 июня.
"7 июня около 15:00 по московскому времени в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В МО добавили, что третий безэкипажный катер ВСУ был уничтожен Черноморским флотом в 15:30 по московскому времени.
А ранее Life.ru рассказывал, что российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 28 дронов над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями. До этого над Чёрным морем заметили американский дрон RQ-4 Global Hawk. Беспилотник мог заниматься сбором данных из зоны проведения СВО.
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