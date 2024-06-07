Авиация России уничтожила три безэкипажных катера ВСУ у берегов Крыма

Морская и армейская авиация России уничтожили три украинских безэкипажных катера в юго-западной части акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 7 июня.

"7 июня около 15:00 по московскому времени в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации", — говорится в сообщении оборонного ведомства.