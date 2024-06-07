ПВО сбила 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями

Минувшей ночью системы ПВО сбили 28 беспилотников самолётного типа над югом России, сообщили в Минобороны. В частности, восемь дронов уничтожено над Азовским морем.

"Уничтожены и перехвачены: одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом; <...> шесть БПЛА над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении.