ПВО сбила 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила над территорией РФ 28 украинских БПЛА
Минувшей ночью системы ПВО сбили 28 беспилотников самолётного типа над югом России, сообщили в Минобороны. В частности, восемь дронов уничтожено над Азовским морем.
"Уничтожены и перехвачены: одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом; <...> шесть БПЛА над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении.
Ранее об уничтожении двух украинских беспилотников сообщили власти Луганской Народной Республики. Их сбили в 20 километрах западнее административного центра региона. Есть ли пострадавшие или разрушения, не уточнялось.
Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative