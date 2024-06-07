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Регион
7 июня, 05:13

ПВО сбила 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями

Минобороны: ПВО за ночь уничтожила над территорией РФ 28 украинских БПЛА

Минувшей ночью системы ПВО сбили 28 беспилотников самолётного типа над югом России, сообщили в Минобороны. В частности, восемь дронов уничтожено над Азовским морем.

"Уничтожены и перехвачены: одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом; <...> шесть БПЛА над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении.

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Ранее об уничтожении двух украинских беспилотников сообщили власти Луганской Народной Республики. Их сбили в 20 километрах западнее административного центра региона. Есть ли пострадавшие или разрушения, не уточнялось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Матвей Константинов
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