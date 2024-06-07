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7 июня, 02:44

Боец из Дагестана в одиночку остановил наступление ВСУ

Kp.ru: Остановившего наступление ВСУ бойца из Дагестана наградили орденом Мужества

Российские бойцы проявляют невероятное мужество и отвагу в зоне проведения специальной военной операции. Один из них — бывший дальнобойщик из Дагестана Али Карнаев, который отправился на фронт в октябре 2022 года. Как передают корреспонденты kp.ru, за совершение подвига он был награждён орденом Мужества.

Журналисты рассказали, что 33-летний военнослужащий единолично остановил попытку наступления украинских войск. Они рассказали, что он въехал в логово противника на машине, начинённой взрывчаткой.

Впоследствии он покинул транспортное средство, отошёл на безопасное расстояние и поджёг детонирующий шнур, после чего прогремел взрыв. В результате противник был остановлен, а сам российский боец не пострадал.

В результате за совершённый подвиг он был награждён орденом Мужества. Стоит отметить, что у него также есть медали "За отвагу" и "За храбрость".

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Ранее Life.ru писал, что водитель-механик одного из медицинских взводов ВС РФ закрыл собой от удара украинского беспилотника группу раненых солдат и спас пятерых военнослужащих. На гражданке у уроженца Омской области Михаила Торгашева остались четверо несовершеннолетних детей: сын и три дочки.

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Telegram / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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