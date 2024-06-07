Боец из Дагестана в одиночку остановил наступление ВСУ

Российские бойцы проявляют невероятное мужество и отвагу в зоне проведения специальной военной операции. Один из них — бывший дальнобойщик из Дагестана Али Карнаев, который отправился на фронт в октябре 2022 года. Как передают корреспонденты kp.ru, за совершение подвига он был награждён орденом Мужества.

Журналисты рассказали, что 33-летний военнослужащий единолично остановил попытку наступления украинских войск. Они рассказали, что он въехал в логово противника на машине, начинённой взрывчаткой.

Впоследствии он покинул транспортное средство, отошёл на безопасное расстояние и поджёг детонирующий шнур, после чего прогремел взрыв. В результате противник был остановлен, а сам российский боец не пострадал.

В результате за совершённый подвиг он был награждён орденом Мужества. Стоит отметить, что у него также есть медали "За отвагу" и "За храбрость".