Боец из Дагестана в одиночку остановил наступление ВСУ
Kp.ru: Остановившего наступление ВСУ бойца из Дагестана наградили орденом Мужества
Российские бойцы проявляют невероятное мужество и отвагу в зоне проведения специальной военной операции. Один из них — бывший дальнобойщик из Дагестана Али Карнаев, который отправился на фронт в октябре 2022 года. Как передают корреспонденты kp.ru, за совершение подвига он был награждён орденом Мужества.
Журналисты рассказали, что 33-летний военнослужащий единолично остановил попытку наступления украинских войск. Они рассказали, что он въехал в логово противника на машине, начинённой взрывчаткой.
Впоследствии он покинул транспортное средство, отошёл на безопасное расстояние и поджёг детонирующий шнур, после чего прогремел взрыв. В результате противник был остановлен, а сам российский боец не пострадал.
В результате за совершённый подвиг он был награждён орденом Мужества. Стоит отметить, что у него также есть медали "За отвагу" и "За храбрость".
Ранее Life.ru писал, что водитель-механик одного из медицинских взводов ВС РФ закрыл собой от удара украинского беспилотника группу раненых солдат и спас пятерых военнослужащих. На гражданке у уроженца Омской области Михаила Торгашева остались четверо несовершеннолетних детей: сын и три дочки.
Telegram / Минобороны России