Глава Брянской области рассказал о подвиге подполковника, не допустившего прорыв ДРГ

Подполковник Сергей Шатый, который руководил пограничным отрядом в Брянской области, погиб в ноябре 2023 года при попытке прорыва украинской ДРГ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Орден Мужества подполковника Сергея Шатого. Фото © Telegram / AV БогомаZ

"В ходе несения службы в Суземском районе пограничники подверглись массированному обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов со стороны диверсионно-разведывательной группы вооружённых формирований Украины. Пограничники приняли неравный бой. Сковывая действия противника сосредоточенным огнём, не допустили его прорыва на территорию России", — написал Богомаз в телеграм-канале.

По словам губернатора, несмотря на полученные тяжёлые ранения, Шатый продолжил руководить пограничным нарядом, до конца исполнив свой воинский долг.

Богомаз добавил, что президент РФ Владимир Путин выпустил указ, по которому Шатого наградили орденом Мужества посмертно за проявленные мужество, самоотверженность, отвагу и заслуги в обеспечении безопасности РФ. Глава региона выразил низкий поклон родителям, воспитавшим героя.

Позднее в пресс-службе Правительства Брянской области пояснили, что орден Мужества вручили вдове подполковника и его близким. Церемония передачи награды состоялась в пограничном управлении ФСБ России по региону.