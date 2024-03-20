Боец Соленов, прикрывший командира танка "Алёша", награждён орденом Мужества

Военнослужащего Сергея Соленова, закрывшего собой командира танкового взвода Александра Левакова, впоследствии прославившегося в составе экипажа танка "Алёша", удостоили ордена Мужества. Награду вручил военный комиссар Преображенского района Москвы полковник Сергей Тригилёв. Об этом сообщило Минобороны России.

"При выполнении боевой задачи Сергей Соленов (позывной Колючий) обнаружил над командиром взвода лейтенантом Александром Леваковым зависший беспилотный летательный аппарат ВСУ. Увидев произведённый в непосредственной близости сброс гранаты, он, не задумываясь, закрыл своим телом Александра Левакова, тем самым спас ему жизнь", — информировало ведомство, добавив, что Леваков смог продолжить командовать личным составом, а позже со своим экипажем совершил подвиг.

"Конечно, мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг", — поделился ощущениями награждённый.

По мнению Сергея, Леваков поступил бы так же. Но в той ситуации ему никак нельзя было пострадать, иначе он не смог бы проявить свой командирский характер. Кстати, лейтенант был на церемонии награждения и лично пожал руку своему спасителю.

"Всё случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь!" — рассказал командир легендарного танка.