Члены экипажа танка "Алёша" получили сертификаты на 1,5 млн рублей
Глава Якутии Николаев вручил экипажу танка "Алёша" сертификаты на 1,5 млн рублей
Экипаж танка "Алёша" и глава Якутии Айсен Николаев. Обложка © t.me / aisen_nikolaev
Губернатор Якутии Айсен Николаев вручил членам экипажа танка "Алёша" Алексею Неустроеву и Филиппу Евсееву сертификаты на сумму полтора миллиона рублей. Фотографии с церемонии он опубликовал в телеграм-канале.
"Мы гордимся тем, что славные сыновья Якутии продолжают боевые традиции своих дедов и прадедов, с честью защищая нашу Родину. Гордимся, что страницы истории родной республики пополняются новыми именами героев", — написал он в посте под фото.
Николаев отметил, что на днях разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер поблагодарил всю Якутию за храбрость и смелость героев, а также подчеркнул патриотизм и преданность стране народа. Кроме того, по словам губернатора, подвиги земляков укрепляют дух и боевой настрой всех якутских бойцов, а победа в СВО на Украине — общая цель.
Напомним, что 1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ у Запорожья, представили к госнаградам за мужество и героизм. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео того самого боя. Наводчиком танка оказался якут с позывным Алёша. Наградить героев успел врио главы ДНР Денис Пушилин. А 23 августа президент РФ Владимир Путин лично наградил экипаж танка "Алёша". Чуть позже глава государства встретился с героями в Кремле. Кроме того, губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил знак "Герой Приморья" двум членам экипажа танка "Алёша". В частности, награды получили лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов.