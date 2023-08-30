Члены экипажа танка "Алёша" получили сертификаты на 1,5 млн рублей

"Мы гордимся тем, что славные сыновья Якутии продолжают боевые традиции своих дедов и прадедов, с честью защищая нашу Родину. Гордимся, что страницы истории родной республики пополняются новыми именами героев", — написал он в посте под фото.

Николаев отметил, что на днях разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер поблагодарил всю Якутию за храбрость и смелость героев, а также подчеркнул патриотизм и преданность стране народа. Кроме того, по словам губернатора, подвиги земляков укрепляют дух и боевой настрой всех якутских бойцов, а победа в СВО на Украине — общая цель.