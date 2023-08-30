ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 августа 2023, 08:05
7116

Члены экипажа танка "Алёша" получили сертификаты на 1,5 млн рублей

Глава Якутии Николаев вручил экипажу танка "Алёша" сертификаты на 1,5 млн рублей

Экипаж танка "Алёша" и глава Якутии Айсен Николаев. Обложка © t.me / aisen_nikolaev

Экипаж танка "Алёша" и глава Якутии Айсен Николаев. Обложка © t.me / aisen_nikolaev

Губернатор Якутии Айсен Николаев вручил членам экипажа танка "Алёша" Алексею Неустроеву и Филиппу Евсееву сертификаты на сумму полтора миллиона рублей. Фотографии с церемонии он опубликовал в телеграм-канале.

  • Николаев вручает члену экипажа "Алёши" сертификат на 1,5 млн рублей. Фото © t.me / aisen_nikolaev
    Николаев вручает члену экипажа "Алёши" сертификат на 1,5 млн рублей. Фото © t.me / aisen_nikolaev
  • Николаев вручил члену экипажа "Алёши" сертификат на 1,5 млн рублей. Фото © t.me / aisen_nikolaev
    Николаев вручил члену экипажа "Алёши" сертификат на 1,5 млн рублей. Фото © t.me / aisen_nikolaev

Николаев вручает члену экипажа "Алёши" сертификат на 1,5 млн рублей. Фото © t.me / aisen_nikolaev

1 / 2

"Мы гордимся тем, что славные сыновья Якутии продолжают боевые традиции своих дедов и прадедов, с честью защищая нашу Родину. Гордимся, что страницы истории родной республики пополняются новыми именами героев", — написал он в посте под фото.

Николаев отметил, что на днях разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер поблагодарил всю Якутию за храбрость и смелость героев, а также подчеркнул патриотизм и преданность стране народа. Кроме того, по словам губернатора, подвиги земляков укрепляют дух и боевой настрой всех якутских бойцов, а победа в СВО на Украине — общая цель.

Члены экипажа легендарного танка "Алёша" приехали в отпуск на родину — в Якутию
Члены экипажа легендарного танка "Алёша" приехали в отпуск на родину — в Якутию

Напомним, что 1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ у Запорожья, представили к госнаградам за мужество и героизм. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео того самого боя. Наводчиком танка оказался якут с позывным Алёша. Наградить героев успел врио главы ДНР Денис Пушилин. А 23 августа президент РФ Владимир Путин лично наградил экипаж танка "Алёша". Чуть позже глава государства встретился с героями в Кремле. Кроме того, губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил знак "Герой Приморья" двум членам экипажа танка "Алёша". В частности, награды получили лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов.

BannerImage
Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Политика
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar