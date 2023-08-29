Члены экипажа легендарного танка "Алёша" приехали в отпуск на родину — в Якутию

Члены экипажа легендарного танка "Алёша", Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев приехали в отпуск на родину — в Якутию. В аэропорту их встретили родственники и власти республики. Среди них был и глава региона Айсен Николаев. В телеграм-канале он отметил, что о боевом подвиге военнослужащих знает не только Россия, но и весь мир.