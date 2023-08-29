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29 августа, 09:41

Члены экипажа легендарного танка "Алёша" приехали в отпуск на родину — в Якутию

Члены экипажа легендарного танка "Алёша", Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев приехали в отпуск на родину — в Якутию. В аэропорту их встретили родственники и власти республики. Среди них был и глава региона Айсен Николаев. В телеграм-канале он отметил, что о боевом подвиге военнослужащих знает не только Россия, но и весь мир.

Встреча в Якутии двух членов экипажа легендарного танка "Алёша". Видео © t.me / aisen_nikolaev

"Для многих людей они стали настоящим примером отваги, мужества и беспримерной преданности своему Отечеству. И я горд был лично пожать им руки и поздравить с заслуженной наградой", — подчеркнул Николаев.

Двум членам экипажа легендарного танка "Алёша" вручили новые награды

Двум членам экипажа легендарного танка "Алёша" вручили новые награды

Также глава республики вручил военным в подарок эксклюзивные якутские ножи. Отметим, что наводчик-оператор танка Алексей Неустроев родом из Усть-Алданского района, а механик-водитель Филипп Евсеев — уроженец Сунтарского района.

Напомним, что 1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ у Запорожья, представили к госнаградам за мужество и героизм. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео того самого боя. Наводчиком танка оказался якут с позывным Алёша. Наградить героев успел врио главы ДНР Денис Пушилин. А 23 августа президент РФ Владимир Путин лично наградил экипаж танка "Алёша". Чуть позже глава государства встретился с героями в Кремле.

Экипаж танка "Алёша" попросил Путина наградить их раненого товарища

Экипаж танка "Алёша" попросил Путина наградить их раненого товарища

Обложка ©

t.me / aisen_nikolaev

Иван Косицын
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