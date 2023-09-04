Земляки подарили наводчику танка "Алёша" табун лошадей, машину и участок в Якутии

Жители Усть-Алданского улуса Якутии подарили наводчику танка "Алёша" Алексею Неустроеву табун лошадей, УАЗ и земельный участок. Об этом заявил глава села Танда Савва Егоров. Известного на всю страну Героя России чествовали на малой родине, торжество состоялось в районном центре улуса селе Борогонцы.

"Главы наслегов Усть-Алданского района решили подарить ему табун лошадей. Если быть точнее, 10 жеребят и одного жеребца. Передадут их в ноябре. Пока Алексей на СВО, за животными будут присматривать его родные братья. Друзья-земляки подарили ему земельный участок в СОНТ "Сатал" в городе Якутске. А глава Усть-Алданского района вручил Лёше ключи от автомобиля УАЗ", — приводит слова Егорова РИА "Новости".

Он добавил, что родное село Неустроева находится в 40 километрах от районного центра. При этом в самой Танде проживают всего 626 человек. Таким образом, наводчик стал четвёртым Героем из этого населённого пункта. Тем временем односельчане признались, что очень ждут возвращения храброго земляка.