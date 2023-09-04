Земляки подарили наводчику танка "Алёша" табун лошадей, машину и участок в Якутии
Наводчику танка "Алёша" Неустроеву подарили в Якутии табун лошадей и машину
Наводчик танка "Алёша" Алексей Неустроев. Обложка © Kremlin.ru
Жители Усть-Алданского улуса Якутии подарили наводчику танка "Алёша" Алексею Неустроеву табун лошадей, УАЗ и земельный участок. Об этом заявил глава села Танда Савва Егоров. Известного на всю страну Героя России чествовали на малой родине, торжество состоялось в районном центре улуса селе Борогонцы.
"Главы наслегов Усть-Алданского района решили подарить ему табун лошадей. Если быть точнее, 10 жеребят и одного жеребца. Передадут их в ноябре. Пока Алексей на СВО, за животными будут присматривать его родные братья. Друзья-земляки подарили ему земельный участок в СОНТ "Сатал" в городе Якутске. А глава Усть-Алданского района вручил Лёше ключи от автомобиля УАЗ", — приводит слова Егорова РИА "Новости".
Он добавил, что родное село Неустроева находится в 40 километрах от районного центра. При этом в самой Танде проживают всего 626 человек. Таким образом, наводчик стал четвёртым Героем из этого населённого пункта. Тем временем односельчане признались, что очень ждут возвращения храброго земляка.
"Алексей — очень скромный парень. Пока не женат и детей нет. До ухода на СВО работал сварщиком, помогал своему другу собирать вездеходы в компании "Сахавездеход", — добавил Егоров.
1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ у Запорожья, представили к госнаградам за мужество и героизм. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео того самого боя. Наводчиком танка оказался якут с позывным Алёша. Наградить героев успел врио главы ДНР Денис Пушилин. А 23 августа президент РФ Владимир Путин лично наградил экипаж танка "Алёша". Позже глава государства встретился с героями в Кремле. Кроме того, губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил знак "Герой Приморья" двум членам экипажа танка "Алёша". В частности, награды получили лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов.