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Регион
6 июня, 22:43

Российская ПВО сбила два БПЛА самолётного типа вблизи Луганска

Пресс-секретарь главы ЛНР Романова: В 20 км от Луганска сбили два беспилотника

В 20 километрах от Луганска российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата беспилотного типа. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Романова.

"Российская ПВО сбила два БПЛА самолётного типа в 20 километрах западнее Луганска", — приводит РИА "Новости" слова представительницы руководителя региона, которая также отметила, что в результате случившегося повреждений нет.

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Ранее Life.ru рассказывал, что накануне, 6 июня, украинские войска обстреляли город Лисичанск, расположенный в ЛНР, после чего начался пожар на территории ангара. После этого военные ВСУ обстреляли прибывших на место инцидента сотрудников местных аварийно-спасательных служб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Алексей Соловьёв
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