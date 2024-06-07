Российская ПВО сбила два БПЛА самолётного типа вблизи Луганска

В 20 километрах от Луганска российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата беспилотного типа. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Романова.

"Российская ПВО сбила два БПЛА самолётного типа в 20 километрах западнее Луганска", — приводит РИА "Новости" слова представительницы руководителя региона, которая также отметила, что в результате случившегося повреждений нет.