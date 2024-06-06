В ЛНР ВСУ обстреляли спасателей, которые тушили пожар после предыдущего удара
Повреждённая машина спасателей в ЛНР после атаки ВСУ. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР), после чего начался пожар на территории ангара. Затем украинские войска обстреляли прибывших на место ЧП спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЛНР.
"Спасатели МЧС России выехали на ликвидацию последствий обстрела. По прибытии начался повторный обстрел", — говорится в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что дрон повредил пожарную автоцистерну. Спасатели при атаке не пострадали.
А ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ кассетными снарядами обстреляли село в Запорожской области. Трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Также в результате атаки были разрушены дома и хозяйственные постройки.