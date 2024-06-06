ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 14:49

В ЛНР ВСУ обстреляли спасателей, которые тушили пожар после предыдущего удара

Повреждённая машина спасателей в ЛНР после атаки ВСУ. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР

Повреждённая машина спасателей в ЛНР после атаки ВСУ. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР), после чего начался пожар на территории ангара. Затем украинские войска обстреляли прибывших на место ЧП спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЛНР.

"Спасатели МЧС России выехали на ликвидацию последствий обстрела. По прибытии начался повторный обстрел", — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что дрон повредил пожарную автоцистерну. Спасатели при атаке не пострадали.

Число погибших в результате удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до двух
Число погибших в результате удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до двух

А ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ кассетными снарядами обстреляли село в Запорожской области. Трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Также в результате атаки были разрушены дома и хозяйственные постройки.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров