Три человека пострадали при обстреле ВСУ села в Запорожской области

ВСУ совершили обстрел села Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области. О произошедшем в телеграм-канале рассказал глава региона Евгений Балицкий.

"Предположительно, использовали кассетные снаряды. В результате трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", — пояснил он.

Были разрушены два дома и хозпостройки. Также задело автомобильный транспорт. Сейчас на месте работают оперативные службы, уточнил глава региона.