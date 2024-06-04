Три человека пострадали при обстреле ВСУ села в Запорожской области
Балицкий: ВСУ кассетными снарядами обстреляли село Новозлатополь в Запорожье
ВСУ совершили обстрел села Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области. О произошедшем в телеграм-канале рассказал глава региона Евгений Балицкий.
"Предположительно, использовали кассетные снаряды. В результате трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", — пояснил он.
Были разрушены два дома и хозпостройки. Также задело автомобильный транспорт. Сейчас на месте работают оперативные службы, уточнил глава региона.
Ранее три пассажирских автобуса получили повреждения в результате обстрела города Шебекино Белгородской области. На территории трёх частных домов выбило окна, посечена спортивная площадка, повреждены объекты на территории двух промышленных предприятий. Также, по словам губернатора, на неэксплуатируемом здании загорелась крыша, пожарные тушат очаг возгорания.
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