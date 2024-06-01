ВСУ ударили по Запорожью американским оружием, есть погибшие
РИА "Новости": ВСУ нанесли удар по Новогоровке оружием производства США
Украинские войска ударили по населённому пункту Новогоровка, расположенному в Запорожской области, в результате чего погибло два человека, в том числе один ребёнок. Как передаёт РИА "Новости", атака была совершена произведённым в Соединённых Штатах высокоточным оружием.
"Сегодня ВСУ совершили террористический акт против мирных граждан Запорожской области, нанеся удар управляемой высокоточной бомбой GBU-39 американского производства по многоквартирному жилому дому в селе Новогоровка Токмакского района", — говорится в сообщении.
Также стало известно, что на месте обстрела погибла 36-летняя женщина. Её 13-летняя дочь скончалась уже в реанимации.
Ранее Life.ru сообщал о похожей ситуации в городе Шебекино Белгородской области, где в результате очередного обстрела ВСУ пострадал сотрудник коммерческого предприятия. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что у мужчины осколочное ранение спины, руки и левого бедра.
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