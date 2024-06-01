ВСУ ударили по Запорожью американским оружием, есть погибшие

Украинские войска ударили по населённому пункту Новогоровка, расположенному в Запорожской области, в результате чего погибло два человека, в том числе один ребёнок. Как передаёт РИА "Новости", атака была совершена произведённым в Соединённых Штатах высокоточным оружием.

"Сегодня ВСУ совершили террористический акт против мирных граждан Запорожской области, нанеся удар управляемой высокоточной бомбой GBU-39 американского производства по многоквартирному жилому дому в селе Новогоровка Токмакского района", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что на месте обстрела погибла 36-летняя женщина. Её 13-летняя дочь скончалась уже в реанимации.