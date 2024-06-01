Брянское село попало под обстрел ВСУ

Шесть домов и одна машина получили повреждения при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) села Лемешовка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы совершили обстрел села Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены шесть жилых домовладений, легковой автомобиль, нарушено энергоснабжение", — написал глава региона в телеграм-канале.

Богомаз добавил, что на месте работают специалисты оперативных, аварийных и экстренных служб.