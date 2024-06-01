Брянское село попало под обстрел ВСУ
Богомаз: Шесть домов повреждены при обстреле ВСУ села Лемешовка под Брянском
Шесть домов и одна машина получили повреждения при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) села Лемешовка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы совершили обстрел села Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены шесть жилых домовладений, легковой автомобиль, нарушено энергоснабжение", — написал глава региона в телеграм-канале.
Богомаз добавил, что на месте работают специалисты оперативных, аварийных и экстренных служб.
А ранее Life.ru писал, что утром, 27 мая, российские средства ПВО сбили два беспилотника самолётного типа в Брянской области. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не было.
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