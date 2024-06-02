Три автобуса и два грузовика повреждены при обстреле ВСУ города Шебекино

Три пассажирских автобуса получили повреждения в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Различные повреждения получили три пассажирских автобуса, два грузовых автомобиля и четыре легковых автомобиля", — написал губернатор региона в телеграм-канале.

Гладков уточнил, что на территории трёх частных домов выбило окна, посечена спортивная площадка, повреждены объекты на территории двух промышленных предприятий. Также, по словам губернатора, на неэксплуатируемом здании загорелась крыша, пожарные тушат очаг возгорания. Оперативные службы работают на месте.