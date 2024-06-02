Шесть мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино

Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) города Шебекино в Белгородской области. Пятеро из них во время атаки находились в двух автобусах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего — осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице", — написал Гладков в телеграм-канале.