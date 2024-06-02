Шесть мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино
Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) города Шебекино в Белгородской области. Пятеро из них во время атаки находились в двух автобусах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего — осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице", — написал Гладков в телеграм-канале.
Глава региона дополнил, что всех пострадавших доставили в больницу Белгорода. Медики оказывают им необходимую помощь.
Напомним, что в ночь на 2 июня ВСУ атаковали посёлок Ивня в Белгородской области при помощи FPV-дрона. Беспилотник взорвался в воздухе и рухнул на здание, в результате чего произошёл пожар. В Белгороде и Белгородском районе также объявлялась угроза ракетной опасности. Утром силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.
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