В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса
Замглавы Корочанского района Белгородской области погиб при взрыве боеприпаса
Заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь районного совета безопасности Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава района и ещё несколько чиновников пострадали, им оказали медицинскую помощь.
Игорь Нечипоренко. Фото © Korochanskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru
"Глава района Николай Васильевич Нестеров, а также двое глав сельских поселений — Веденин Андрей Александрович, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения, — получили незначительные ранения... Сейчас все находятся на своих рабочих местах", — написал глава региона в телеграм-канале.
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Нечипоренко и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь. При каких обстоятельствах произошла трагедия, Гладков не указал.
Напомним, тем временем ВСУ не прекращают атаковать Белгородскую область. В ночь на 2 июня в регионе сбили беспилотник, ещё один FPV-дрон атаковал коммерческое здание в посёлке Ивня. На месте вспыхнул пожар. Вячеслав Гладков делился подробностями обстрелов, известно, что никто не пострадал. Уже утром системы ПВО сбили несколько неназванных воздушных целей, позднее — ещё три беспилотника самолётного типа.