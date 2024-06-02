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Регион
2 июня, 07:13

В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса

Замглавы Корочанского района Белгородской области погиб при взрыве боеприпаса

Заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь районного совета безопасности Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава района и ещё несколько чиновников пострадали, им оказали медицинскую помощь.

Игорь Нечипоренко. Фото © Korochanskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

Игорь Нечипоренко. Фото © Korochanskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

"Глава района Николай Васильевич Нестеров, а также двое глав сельских поселений — Веденин Андрей Александрович, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения, — получили незначительные ранения... Сейчас все находятся на своих рабочих местах", — написал глава региона в телеграм-канале.

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Нечипоренко и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь. При каких обстоятельствах произошла трагедия, Гладков не указал.

Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России
Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России

Напомним, тем временем ВСУ не прекращают атаковать Белгородскую область. В ночь на 2 июня в регионе сбили беспилотник, ещё один FPV-дрон атаковал коммерческое здание в посёлке Ивня. На месте вспыхнул пожар. Вячеслав Гладков делился подробностями обстрелов, известно, что никто не пострадал. Уже утром системы ПВО сбили несколько неназванных воздушных целей, позднее — ещё три беспилотника самолётного типа.

Обложка ©

Korochanskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

Матвей Константинов
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