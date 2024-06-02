В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации боеприпаса

Заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь районного совета безопасности Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава района и ещё несколько чиновников пострадали, им оказали медицинскую помощь.

Игорь Нечипоренко. Фото © Korochanskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

"Глава района Николай Васильевич Нестеров, а также двое глав сельских поселений — Веденин Андрей Александрович, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения, — получили незначительные ранения... Сейчас все находятся на своих рабочих местах", — написал глава региона в телеграм-канале.