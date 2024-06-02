Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских БПЛА самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ попытались совершить террористическую атаку с 8:00 до 8:30 по московскому времени.