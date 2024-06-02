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Регион
2 июня, 06:57

Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских БПЛА самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ попытались совершить террористическую атаку с 8:00 до 8:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в оборонном ведомстве.

При этом чуть ранее силы ПВО РФ сбили ещё один дрон ВСУ в Белгородской области.

Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России
Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России

Напомним, в ночь на 2 июня ВСУ вновь пытались атаковать ряд регионов РФ. Как сообщило Минобороны, известно об уничтожении беспилотника в Курской области. А в соседней Белгородской области FPV-дрон также ударил по коммерческому зданию в посёлке Ивня, на месте начался пожар. Губернатор Вячеслав Гладков делился подробностями ночных обстрелов, известно, что пострадавших нет. Уже утром в небе над регионом сбили ещё несколько воздушных целей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Иван Косицын
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