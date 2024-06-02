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Регион
2 июня, 05:34

Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России

За ночь ПВО сбила три дрона над Курской, Белгородской областями и Азовским морем

Минувшей ночью российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Два дрона уничтожили над Белгородской и Курской областями.

"Ещё один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря", — говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 2 июня ВСУ вновь пытались атаковать ряд регионов России. Как и сообщило Минобороны, известно об уничтожении беспилотника в Курской области. А в соседней Белгородской области FPV-дрон также ударил по коммерческому зданию в посёлке Ивня, на месте начался пожар. Губернатор Вячеслав Гладков делился подробностями ночных обстрелов, известно, что пострадавших нет. Уже утром в небе над регионом сбили ещё несколько неназванных воздушных целей, пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Матвей Константинов
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