Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 04:36

Гладков раскрыл подробности ночных обстрелов Белгородской области

Гладков: Пострадавших в результате ночных обстрелов Белгородской области нет

В результате ночных обстрелов Белгородской области зафиксированы различные разрушения, в эти минуты органы местного самоуправления проводят подомовой обход. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших в ходе ударов нет.

"Погибших и раненых среди мирного населения нет. У нас нет серьёзных нарушений несущих конструкций жилых и нежилых помещений. Работу по восстановлению повреждений начинаем, как всегда, максимально быстро", — рассказал Гладков.

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Как сообщал Life.ru, минувшей ночью ВСУ атаковали посёлок Ивня в Белгородской области при помощи FPV-дрона. Беспилотник взорвался в воздухе и рухнул на здание, в результате чего произошёл пожар.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров