Гладков раскрыл подробности ночных обстрелов Белгородской области

В результате ночных обстрелов Белгородской области зафиксированы различные разрушения, в эти минуты органы местного самоуправления проводят подомовой обход. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших в ходе ударов нет.

"Погибших и раненых среди мирного населения нет. У нас нет серьёзных нарушений несущих конструкций жилых и нежилых помещений. Работу по восстановлению повреждений начинаем, как всегда, максимально быстро", — рассказал Гладков.