Гладков раскрыл подробности ночных обстрелов Белгородской области
Гладков: Пострадавших в результате ночных обстрелов Белгородской области нет
В результате ночных обстрелов Белгородской области зафиксированы различные разрушения, в эти минуты органы местного самоуправления проводят подомовой обход. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших в ходе ударов нет.
"Погибших и раненых среди мирного населения нет. У нас нет серьёзных нарушений несущих конструкций жилых и нежилых помещений. Работу по восстановлению повреждений начинаем, как всегда, максимально быстро", — рассказал Гладков.
Как сообщал Life.ru, минувшей ночью ВСУ атаковали посёлок Ивня в Белгородской области при помощи FPV-дрона. Беспилотник взорвался в воздухе и рухнул на здание, в результате чего произошёл пожар.
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