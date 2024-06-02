Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность", — предупредил Гладков в телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, 1 июня Вооружённые силы Украины продолжили систематические обстрелы Белгородской области. Один дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, работавший в поле под Шебекином. Другой беспилотник ударил по селу Мокрая Орловка, затем под обстрел попало село Беленькое. Также сообщалось, что системы ПВО сбили несколько беспилотников и воздушных целей. Вечером того же дня дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал 19-летний местный житель.
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