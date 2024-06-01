Российская ПВО пресекла полёт украинского "Нептуна" в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области два украинских беспилотника и противокорабельную ракету "Нептун". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В период с 18:00 до 19:30 мск над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и одна противокорабельная ракета "Нептун", — говорится в сообщении оборонного ведомства.