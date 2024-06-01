Российская ПВО пресекла полёт украинского "Нептуна" в Белгородской области
Минобороны: В Белгородской области ПВО сбила два БПЛА ВСУ и ракету "Нептун"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области два украинских беспилотника и противокорабельную ракету "Нептун". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В период с 18:00 до 19:30 мск над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и одна противокорабельная ракета "Нептун", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как сообщал Life.ru, 1 июня Вооружённые силы Украины активно обстреливали Белгородскую область. Так, один дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, работавший в поле под Шебекином. Другой беспилотник ударил по селу Мокрая Орловка, затем под обстрел попало село Беленькое. Также сообщалось, что произошло прямое попадание снаряда ВСУ в здание школы.
ТАСС / Андрей Рубцов